"Cabeza fría", responde Sheinbaum a los nuevos señalamientos de Trump por la violencia de los cárteles

Durante la Cumbre “Escudo de las Américas”, en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que las organizaciones criminales representan un riesgo no solo para México, sino para toda la región.

Y advirtió que la única manera de "destruir" a los cárteles de la droga es con el "poder" de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Para ello anunció una alianza con 17 países latinoamericanos, que aceptaron la colaboración militar de Estados Unidos contra el narcotráfico. Trump aclaró que la presidenta Sheinbaum ha rechazado una intervención similar en México.

Al encuentro acudieron los jefes de Estado de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

México, Colombia y Brasil no fueron invitados.

Hasta ahora, Sheinbaum no se ha referido con más detalles al tema. Cerró su discurso en su primer evento de este sábado, donde inauguró un nuevo bachillerato, con una frase de reconocimiento a los valores mexicanos.

"En México tenemos, fíjense qué hermoso, amor por el prójimo, por los demás, muy importante; amor por la familia, amor por la naturaleza y amor por la Patria.

Morena defiende estrategia de seguridad de Sheinbaum

Por separado, los integrantes del partido Morena rechazaron las declaraciones de Donald Trump. A petición del vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, se acordó respaldar a la mandataria con un pronunciamiento del Consejo Nacional del partido.