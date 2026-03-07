Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

"Cabeza fría", responde Sheinbaum a los nuevos señalamientos de Trump por la violencia de los cárteles

La presidenta restó importancia a la acusación del presidente de Estados Unidos, mientras que Morena se pronunció por respaldar el trabajo del gobierno en materia de seguridad.
sáb 07 marzo 2026 01:07 PM
sheinbaum-responde-donald-trump.jpeg
La presidenta dijo que el lunes abordará el tema de los ataques de Trump. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió mantener la "cabeza fría" frente a los nuevos señalamientos de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien este sábado acusó a México de ser el "epicentro de la violencia" generada por los cárteles de la droga que operan en América Latina.

Cuestionada por periodistas antes de iniciar un mitin en Ixtapaluca, Estado de México, Sheinbaum respondió de manera concisa, con la misma frase que ha utilizado en otros momentos: "Lo vemos el lunes. Cabeza fría".

Publicidad

Durante la Cumbre “Escudo de las Américas”, en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que las organizaciones criminales representan un riesgo no solo para México, sino para toda la región.

Y advirtió que la única manera de "destruir" a los cárteles de la droga es con el "poder" de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Para saber más

OPINION-CALEB-ORDONEZ.jpg
voces

#ZonaLibre | Kristi Noem. La caída de la antimexicana más visible

Para ello anunció una alianza con 17 países latinoamericanos, que aceptaron la colaboración militar de Estados Unidos contra el narcotráfico. Trump aclaró que la presidenta Sheinbaum ha rechazado una intervención similar en México.

Al encuentro acudieron los jefes de Estado de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

México, Colombia y Brasil no fueron invitados.

Hasta ahora, Sheinbaum no se ha referido con más detalles al tema. Cerró su discurso en su primer evento de este sábado, donde inauguró un nuevo bachillerato, con una frase de reconocimiento a los valores mexicanos.

"En México tenemos, fíjense qué hermoso, amor por el prójimo, por los demás, muy importante; amor por la familia, amor por la naturaleza y amor por la Patria.

Morena defiende estrategia de seguridad de Sheinbaum

Por separado, los integrantes del partido Morena rechazaron las declaraciones de Donald Trump. A petición del vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, se acordó respaldar a la mandataria con un pronunciamiento del Consejo Nacional del partido.

Publicidad

Se trata del máximo órgano de dirección ordinaria morenista, que este sábado realiza una asamblea.

De acuerdo con Morena, las declaraciones de Trump no se apegan a la realidad.

“Si hay un gobierno que ha luchado de forma directa, de forma contundente, contra el crimen organizado, es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum", afirmó Ávila.

"Y, por supuesto, los resultados refutan cualquier narrativa que se pueda construir”, agregó en el arranque de los trabajos del cónclave morenista.

El pronunciamiento mereció aplausos y el grito a favor de la mandataria con el coro: "¡No está sola, no está sola!".

Publicidad

Tags

Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad