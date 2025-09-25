Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

SEP emite declaratoria de cero tolerancia a la violencia en los bachilleratos

El pronunciamiento busca prevenir y atender todo tipo de violencia, incluyendo el acoso sexual, bullying y las agresiones físicas, en los plantes de educación media superior.
jue 25 septiembre 2025 11:49 AM
SEP publica declaratoria de cero tolerancia a la violencia en educación media superior
La Línea de las Mujeres 079 ofrece apoyo en casos de violencia de género. (Foto: SEP)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un manifiesto para prevenir y atender de manera inmediata cualquier tipo de violencia dentro de los bachilleratos y preparatorias.

La "Declaratoria de Cero Tolerancia a las violencias ejercidas en contra de las adolescentes y jóvenes en los planteles de educación media superior" enlista las conductas que se deben considerar inadmisibles en los centros escolares.

Publicidad

Entre ellas, las asociadas al bullying, acoso y hostigamiento sexual; el condicionamiento de calificaciones o apoyos a favores sexuales, además de la discriminación, violencia digital o piscológica y las agresiones físicas.

También compromete a las autoridades educativas a combatir las causas de la discriminación y violencia, especialmente aquellas que se ejercen en contra de la niñez y las mujeres, y a incluir la perspectiva de género en los planes de estudio.

Para saber más

Bullying en CDMX: ¿cómo se castiga y cuándo cruza la línea del delito?
CDMX

Bullying en CDMX: ¿cómo se castiga y cuándo cruza la línea del delito?

El pronunciamiento subraya que en las escuelas no se debe obstruir, bajo amenazas o presiones, la presentación de denuncias por violencia ante cualquier instancia o autoridad.

Al presentar la declaratoria este miércoles, el secretario de Educación, Mario Delgado, aseguró que el objetivo es que las clases estén libres de violencia y ejercer la “cero tolerancia al silencio institucional”.

Explicó que los marcos curriculares del nuevo bachillerato nacional, que arrancó su implementación el 1 de septiembre, también incluyen formación socioemocional.

“Tenemos que hablar de las emociones. Nos educaron como si fuéramos solo seres racionales, pero somos fundamentalmente emocionales y hay que aprender a sentir, a conocer esas emociones. Aprender a leer la tristeza propia, a escribir la alegría compartida, a conjugar el verbo respetar en todos sus tiempos”, declaró.

Aunque la declaratoria se centra, sobre todo, en la eliminación de la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, sus criterios abarcan a todos los estudiantes.

Publicidad

Su lanzamiento llega en un contexto crucial, con escaladas de violencia en las escuelas. En los últimos años, decenas de alumnas denuncian acoso sexual en sus planteles; el bullying escolar cobra vidas; algunos docentes son golpeados por estudiantes y los discursos de odio alcanzan un nivel sin precedentes. Este lunes un estudiante del CCH Sur asesinó a uno de sus compañeros al interior del plantel.

Te puede interesar

golpean-director-cetis78-.jpg
Estados

¿Qué pasó en el Cetis 78, en Altamira? Estudiantes agreden a director del plantel

Con esta declaratoria se busca garantizar que las escuelas sean lugares de paz, respeto y cuidado, agregó Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior.

“Todas y todos necesitamos estar libres de violencia”, subrayó.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, recordó a las estudiantes que en la Línea 079 se ofrece apoyo en casos de violencia de género e invitó a la juventud a la reflexión.

“Sepan que no están solas. Cuando tengan alguna duda, busquen orientación o quieran denunciar algo, aquí está esta línea”, afirmó.

Publicidad

Tags

Escuelas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad