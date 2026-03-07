"Siempre vivas", el mensaje monumental que cientos de mujeres formaron en el Zócalo por el 8M

Las participantes llegaron a la Plaza de la Constitución desde la mañana de este 7 de marzo y tardaron horas en acomodarse para dar vida a la monumental frase conmemorativa. Es una de las tantas actividades programadas para conmemorar el 8M.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compartió las imágenes aéreas del Zócalo, donde se apreciaba con claridad el mensaje y recordó que el 8 de marzo no es un día para felicitar a las mujeres.

"Es un día para recordar y honrar a las mujeres que abrieron camino y para mirar de frente a lo que falta por conquistar. Somos una ciudad feminista, de derechos y libertades, respaldamos la lucha de las mujeres y trabajamos todos los días por la igualdad, la revolución de los cuidados y justicia", afirmó en redes sociales.

Las grandes letras violeta del mensaje contrastaban con las vallas colocadas en los alrededores de Palacio Nacional como medida preventiva ante la marcha por el 8M que se realizará este domingo en la Ciudad de México.

Aun así, es un fuerte mensaje para un país como México, donde la violencia en contra de las mujeres alcanza niveles extremos. En 2025 se registraron 725 víctimas de feminicidio a nivel nacional.

Según los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad, solo en el mes de enero de este año, 55 mujeres fueron víctimas de feminicidio y otras 36 sufrieron un intento de feminicidio.

En el mismo mes se identificaron 3,393 víctimas de acoso, abuso y hostigamiento sexuales; 1,403 víctimas de violación y 346 de violencia de género.