Sheinbaum justifica por qué podrían blindar Palacio Nacional en la marcha del 8M: "Es para proteger a las mujeres"

El próximo domingo miles se movilizarán en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y para pedir seguridad, en un país en el que cada día mueren más de 10 mujeres por la violencia.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres que participan en esta marcha ponemos estas vallas, entonces ese es el objetivo de las vallas”, indicó.

La primera mujer en llegar a la Presidencia de la República aseguró que la violencia en contra de las mujeres disminuyó y se han dado pasos para fortalecer las secretarías e institutos para las mujeres.

“Hay muchos avances en nuestro país para las mujeres, obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado. Las mujeres necesitamos todavía mayor protección del Estado y avance en la autonomía económica de las mujeres. Los feminicidios han disminuido y hemos avanzado este año en los protocolos para la investigación de feminicidios, en su momento coordinados por Ernestina Godoy desde la consejería jurídica y la secretaría de las mujeres”, señaló.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta una reducción de 12.7% en feminicidios en el país.

Sheinbaum explicó que también se ha avanzado en la tipificación del acoso sexual como delito grave y se trabaja para que cada municipio tenga un centro libre de violencia para las mujeres.

“En este momento hay en una tercera parte de los municipios del país y queremos llegar por lo menos a que haya un centro libre por cada municipio del país”, indicó.