presidencia

"Es para proteger a las mujeres", dice Sheinbaum sobre vallas en Palacio Nacional por marcha del 8M

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la intención de colocar vallas es evitar una confrontación entre policías y el llamado bloque negro que participa en la movilización.
mié 04 marzo 2026 11:03 AM
Sheinbaum justifica por qué podrían blindar Palacio Nacional en la marcha del 8M: "Es para proteger a las mujeres"
Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se colocan vallas al exterior de Palacio Nacional para evitar pintas durante las marchas. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la colocación de las vallas en Palacio Nacional tiene como propósito "proteger" a las mujeres que marchen el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“Es probable. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas veces, como ustedes han visto, participan el llamado bloque negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional. Es para proteger hasta a las mismas mujeres, evitamos que haya una confrontación entre la policía y estos grupos”, informó.

El próximo domingo miles se movilizarán en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y para pedir seguridad, en un país en el que cada día mueren más de 10 mujeres por la violencia.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres que participan en esta marcha ponemos estas vallas, entonces ese es el objetivo de las vallas”, indicó.

La primera mujer en llegar a la Presidencia de la República aseguró que la violencia en contra de las mujeres disminuyó y se han dado pasos para fortalecer las secretarías e institutos para las mujeres.

“Hay muchos avances en nuestro país para las mujeres, obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado. Las mujeres necesitamos todavía mayor protección del Estado y avance en la autonomía económica de las mujeres. Los feminicidios han disminuido y hemos avanzado este año en los protocolos para la investigación de feminicidios, en su momento coordinados por Ernestina Godoy desde la consejería jurídica y la secretaría de las mujeres”, señaló.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta una reducción de 12.7% en feminicidios en el país.

Sheinbaum explicó que también se ha avanzado en la tipificación del acoso sexual como delito grave y se trabaja para que cada municipio tenga un centro libre de violencia para las mujeres.

“En este momento hay en una tercera parte de los municipios del país y queremos llegar por lo menos a que haya un centro libre por cada municipio del país”, indicó.

Además, se han repartido 25 millones de cartillas para las mujeres en todo el país para que conozcan sus derechos.

Un faltante, reconoció, es contar con un sistema nacional de cuidados para que las mujeres puedan estar incorporadas al mercado laboral.

La colocación de vallas en Palacio Nacional se inició en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien pedía a las manifestantes marchar, pero evitar rayar, pintar o dañar Palacio Nacional y monumentos históricos.

La marcha del próximo 8 de marzo será la segunda que ocurra en el gobierno de Claudia Sheinbaum y la segunda que contará con vallas en Palacio Nacional.

