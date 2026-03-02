Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Marcha 8M en CDMX: ruta, horarios y contingentes para marchar en el Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo será la marcha en la CDMX por el Día Internacional de la Mujer, para demandar justicia, igualdad de derechos y una vida libre de violencia.
lun 02 marzo 2026 12:56 PM
marcha-8m-cdmx.jpg
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha donde diversos colectivos feministas se movilizan para demandar un alto a la violencia e igualdad de derechos. (Foto: @C5_CDMX / 𝕏)

Empezó marzo y diferentes organizaciones se preparan para una de las movilizaciones más significativas del año: la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el escenario para demandar igualdad de derechos, una vida libre de violencia y justicia para las víctimas y sus familias.

A pocos días del 8M, colectivas feministas ya iniciaron la convocatoria para formar los contingentes y marcar la ruta de la marcha en la Ciudad de México, con destino al Zócalo.

Publicidad

Marcha 8M en CDMX: Posible ruta y horarios

Al momento de esta edición, el Gobierno de la Ciudad de México no ha compartido información oficial sobre la ruta de la marcha, sin embargo, algunas colectivas y organizaciones ya definieron sus puntos de encuentro y salida rumbo al Zócalo capitalino.

Amnistía Internacional México
Punto de encuentro: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma 96), a las 11:15 horas

Mujeres Organizadas México
Punto de encuentro: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma 96), a las 11:30 horas
Hora de salida: 12:00 horas

Rosas Rojas
Punto de encuentro: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma 96), a las 11:00 horas

Polistoricas
Punto de encuentro: Metro Revolución, a las 11:00 horas

SIWA - Artesanas de Paz y Justicia

Punto de encuentro: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma 96), a las 10:30 horas

De manera general, la marcha iniciará a las 12:00 horas, con destino al Zócalo, pero los contingentes y aglomerarán espacios públicos desde las 10:30 horas, principalmente en Revolución y en Paseo de la Reforma.

Ruta y alternativas viales

Conforme a marchas anteriores, la ruta avanzará de Paseo de la Reforma hasta Av. Juárez y seguirá por 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución o Zócalo.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ovial) ha recomendado optar por rutas alternas como:

Av, de Los Insurgentes
Av. Chapultepec
Eje 1 Norte
Eje 1 Oriente
José María Izazaga
Dr. Río de la Loza
Fray Servando Teresa de Mier

Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones e información oficial sobre alternativas viales y los servicios de transporte colectivo.

Publicidad
8m-marcha.jpg
(Foto: @agencia_asea / 𝕏)

8M, Día Internacional de la Mujer

En 1975, las Naciones Unidas conmemoraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer, pero su historia data desde principios del siglo XX. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 28 de febrero de 1909, el Partido Socialista de América designó el día como recuerdo de la huelga de trabajadoras textiles de Nueva York, Estados Unidos un año antes.

De acuerdo con las historias, un incendio provocó la muerte de varias mujeres que protestaban por las condiciones precarizadas en las que desarrollaban su trabajo. En 1908, mujeres socialistas propusieron el Women’s Day como un día de reivindicación, de exigencia de derechos laborales y también para el voto.

En 2026, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informa que las mujeres solo tienen el 64% de los derechos legales que tienen los hombres en todo el mundo, además que en algunos países la ley permite el matrimonio precoz e infantil, lo que afecta a 12 millones de niñas al año.

Zapatos rojos se colocan en el suelo durante una manifestación contra todo tipo de violencia hacia las mujeres en el centro de Bruselas, Bélgica, el 24 de noviembre de 2019.
Internacional

La violencia contra las mujeres golpea a una de cada cuatro en América

CDMX presenta “Tiempo de Mujeres”, un festival con 100 actividades culturales

El 27 de febrero, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentó la octava edición de “Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad", una iniciativa que fomenta, apoya y celebra las expresiones artísticas creadas por mujeres en su diversidad.

Para este año, la jornada estará integrada por más de 100 actividades que se llevarán a cabo en más de 60 sedes dentro de la capital, con la participación de 1,500 artistas.

Las actividades se llevarán a cabo del 27 de febrero al 19 de abril, pero por primera vez, esta iniciativa se convierte en una estrategia con acciones durante todo el año, con el objetivo de lograr programaciones igualitarias en recintos y espacios públicos de la capital.

Publicidad

“El camino que nos toca todavía a las feministas en la cultura es seguir problematizando, preguntando, poniendo el dedo en la llaga y construyendo. Tenemos muchos eventos en ese sentido y, a partir de este mes de marzo, Tiempo de Mujeres se queda para todo el año”, dijo Ana Francis López Bayghen Patiño, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Programación

Artes escénicas

● Axochitl. Muestra Femenil de Danzas Tradicionales - Lago de los Reyes Aztecas | 29 de marzo

● La gran señora - Foro A Poco No | 26 de marzo al 3 de abril

● Nosotras no podemos nadar - Foro A Poco No | 5 al 15 de marzo

● El Coyul - Teatro Sergio Magaña | 5 al 15 de marzo

● Te daría mi cuerpo Premio Anual de Poesía Joven - Teatro Benito Juárez | 5 al 7 de marzo

● Helen Keller La increíble historia - Teatro Benito Juárez | 12 al 15 de marzo

● En mi piel - Teatro Benito Juárez | 19 al 22 de marzo

● Nina y el misterio de la tortuga - Teatro Benito Juárez | 21 de marzo al 12 de abril

● Detrás de mí - de Mujeres y Tangos - Teatro Benito Juárez | 26 al 29 de marzo

● Ilegala - Teatro Sergio Magaña | 19 al 22 de marzo

● Baila sonidera homenaje a Sonia López - Parque León de los Aldama |16 de mayo

● Astilleras - Centro Cultural José Martí | 3 al 10 de marzo

Artes visuales

● Tercer Encuentro de Feminismos y Fotografía - Museo Archivo de la Fotografía | 5 de marzo al 31 de mayo

● Actos Vividos, Actos Logrados Benita Galeana Lacunza - Museo Nacional de la Revolución | 7 de marzo al 28 de junio

● Huellas visibles... Voces silenciadas, un diálogo a través del arte - Museo de la Ciudad de México | 28 de marzo al 15 de junio

● Una instantánea más III: Insistir, práctica fotográfica de la disidencia feminista - Ágora Galería del Pueblo | 25 de marzo al 2 de agosto

● Exposición "Mujeres en la escena" - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris | Durante marzo

● Ciclo de cine Tiempo de Mujeres: El camino propio | Durante marzo

Artes plásticas

● Exposición itinerante Ellas Somos - 16 sedes | A partir del 4 de marzo

● Cartografías de Color de Margarita Morales - Museo de la Ciudad de México | 14 de marzo al 31 de mayo

Académicas

● Campamento 8M, Diálogos Ecofeministas: Los Cuidados, La Cultura Y La Incidencia Socioambiental En El Espacio - PILARES Joya de Nieves, ANP Sierra de Guadalupe y la Armella | Sábado 7 y domingo 8 de marzo.

● Primer Encuentro Mujeres Promotoras del Arte y la Cultura Comunitaria en la Ciudad de México - Museo de la ciudad de México, UTOPÍA Cihuacoatl, El Rule y sedes virtuales | 23 de marzo al 17 de noviembre.

● Primer Encuentro de Arte Público Monumental Feminista Mujeres muralistas organizan en la Colonia Guerrero. Tradiciones, muralística, conversatorias y exposiciones.

● Mujeres DoReMi: ser mujer en la música - 48 escuelas dentro del Programa DoReMi | 9 al 13 de marzo.

● Encuentro violeta: Mujeres y arte - FARO Tecómitl - 7 de marzo.

● Clase magistral de Dirección Orquestal por Ligia Amadio - Centro Cultural Ollin Yoliztli | 24 de abril

Literatura

● Del Taller a la Publicación - Museo de la Ciudad de México | 21 de marzo.

● Mujeres de Mala Reputación. Espacio de reflexión - Centro Cultural Xavier Villaurrutia | 13 de marzo

● Nosotras entre letras. Libro club de mujeres - FARO Tláhuac | 7 de marzo

Música

● Concierto de Compositoras OFCM - Centro Cultural Ollin Yoliztli | 7 de marzo, 18 horas

● Cuícatl: Mujeres en la Música - 14 sedes | 15 de marzo

● Conciertos de Vivir Quintana en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla y Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan

● El Empoderamiento Femenino en el Mariachi - Concierto y plática en la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi | 11 de marzo

● Tere Estrada Presenta: Nube volcán - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris | 7 de marzo, 19 horas

● María Juncal Flamenco Tour 2026 Una Mirada - Teatro de la Ciudad de México | 21 de marzo, 19 horas

● Rosalba Montero Para regalarte: El concierto - Teatro del Pueblo | 14 de marzo, 13 horas

● Las Mujeres de la Ópera - FARO Cosmos | 6 de marzo, 17 horas

Tags

Ciudad de México Zócalo 8M Día Internacional de la Mujer

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad