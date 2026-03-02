Marcha 8M en CDMX: ruta, horarios y contingentes para marchar en el Día Internacional de la Mujer

“El camino que nos toca todavía a las feministas en la cultura es seguir problematizando, preguntando, poniendo el dedo en la llaga y construyendo. Tenemos muchos eventos en ese sentido y, a partir de este mes de marzo, Tiempo de Mujeres se queda para todo el año”, dijo Ana Francis López Bayghen Patiño, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Llega Tiempo de Mujeres 2026 ✨💜 el @GobCDMX presenta la octava edición de Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad, una celebración que este año duplica su programación y triplica el número de artistas participantes.



Más de 100 actividades, 1,500 artistas y más de 60 sedes… pic.twitter.com/LHXQxRykqS — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) February 27, 2026

Programación

Artes escénicas

● Axochitl. Muestra Femenil de Danzas Tradicionales - Lago de los Reyes Aztecas | 29 de marzo

● La gran señora - Foro A Poco No | 26 de marzo al 3 de abril

● Nosotras no podemos nadar - Foro A Poco No | 5 al 15 de marzo

● El Coyul - Teatro Sergio Magaña | 5 al 15 de marzo

● Te daría mi cuerpo Premio Anual de Poesía Joven - Teatro Benito Juárez | 5 al 7 de marzo

● Helen Keller La increíble historia - Teatro Benito Juárez | 12 al 15 de marzo

● En mi piel - Teatro Benito Juárez | 19 al 22 de marzo

● Nina y el misterio de la tortuga - Teatro Benito Juárez | 21 de marzo al 12 de abril

● Detrás de mí - de Mujeres y Tangos - Teatro Benito Juárez | 26 al 29 de marzo

● Ilegala - Teatro Sergio Magaña | 19 al 22 de marzo

● Baila sonidera homenaje a Sonia López - Parque León de los Aldama |16 de mayo

● Astilleras - Centro Cultural José Martí | 3 al 10 de marzo

Artes visuales

● Tercer Encuentro de Feminismos y Fotografía - Museo Archivo de la Fotografía | 5 de marzo al 31 de mayo

● Actos Vividos, Actos Logrados Benita Galeana Lacunza - Museo Nacional de la Revolución | 7 de marzo al 28 de junio

● Huellas visibles... Voces silenciadas, un diálogo a través del arte - Museo de la Ciudad de México | 28 de marzo al 15 de junio

● Una instantánea más III: Insistir, práctica fotográfica de la disidencia feminista - Ágora Galería del Pueblo | 25 de marzo al 2 de agosto

● Exposición "Mujeres en la escena" - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris | Durante marzo

● Ciclo de cine Tiempo de Mujeres: El camino propio | Durante marzo

Artes plásticas

● Exposición itinerante Ellas Somos - 16 sedes | A partir del 4 de marzo

● Cartografías de Color de Margarita Morales - Museo de la Ciudad de México | 14 de marzo al 31 de mayo

Académicas

● Campamento 8M, Diálogos Ecofeministas: Los Cuidados, La Cultura Y La Incidencia Socioambiental En El Espacio - PILARES Joya de Nieves, ANP Sierra de Guadalupe y la Armella | Sábado 7 y domingo 8 de marzo.

● Primer Encuentro Mujeres Promotoras del Arte y la Cultura Comunitaria en la Ciudad de México - Museo de la ciudad de México, UTOPÍA Cihuacoatl, El Rule y sedes virtuales | 23 de marzo al 17 de noviembre.

● Primer Encuentro de Arte Público Monumental Feminista Mujeres muralistas organizan en la Colonia Guerrero. Tradiciones, muralística, conversatorias y exposiciones.

● Mujeres DoReMi: ser mujer en la música - 48 escuelas dentro del Programa DoReMi | 9 al 13 de marzo.

● Encuentro violeta: Mujeres y arte - FARO Tecómitl - 7 de marzo.

● Clase magistral de Dirección Orquestal por Ligia Amadio - Centro Cultural Ollin Yoliztli | 24 de abril

Literatura

● Del Taller a la Publicación - Museo de la Ciudad de México | 21 de marzo.

● Mujeres de Mala Reputación. Espacio de reflexión - Centro Cultural Xavier Villaurrutia | 13 de marzo

● Nosotras entre letras. Libro club de mujeres - FARO Tláhuac | 7 de marzo

Música

● Concierto de Compositoras OFCM - Centro Cultural Ollin Yoliztli | 7 de marzo, 18 horas

● Cuícatl: Mujeres en la Música - 14 sedes | 15 de marzo

● Conciertos de Vivir Quintana en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla y Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan

● El Empoderamiento Femenino en el Mariachi - Concierto y plática en la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi | 11 de marzo

● Tere Estrada Presenta: Nube volcán - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris | 7 de marzo, 19 horas

● María Juncal Flamenco Tour 2026 Una Mirada - Teatro de la Ciudad de México | 21 de marzo, 19 horas

● Rosalba Montero Para regalarte: El concierto - Teatro del Pueblo | 14 de marzo, 13 horas

● Las Mujeres de la Ópera - FARO Cosmos | 6 de marzo, 17 horas