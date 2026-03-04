Gobierno de Sheinbaum y la FIFA analizarán hoy condiciones de seguridad en México previo al Mundial 2026

Luego de que México viviera una jornada de violencia tras la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera, la presidenta aseguró que hay condiciones de seguridad para quienes asistan al Mundial de Futbol.

“Hay garantía para todos los visitantes del mundial. El operativo que hay de la Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde prácticamente un año”, detalló.

Hace unos días en una llamada con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la presidenta acordó que un grupo de la Federación vendría a México para revisar temas como seguridad y movilidad.

Revisarán presunta cancelación de FIFA de habitaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno revisará por qué ocurrió la presunta cancelación de 800 habitaciones reservadas por la FIFA en la Ciudad de México.

“Estamos revisando a ver si es cierta, primero esta información –ya pedí a Josefina que pudiera revisar junto con Gabriela Cuevas– y en cuanto tengamos la información ya les podemos decir completo”, expuso.