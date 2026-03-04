Publicidad

presidencia

Gobierno se reunirá hoy con integrantes de la FIFA para analizar condiciones de seguridad

La presidenta Sheinbaum reiteró que hay condiciones de seguridad para los turistas que asistan al Mundial, luego de la ola violenta por la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, "El Mencho".
mié 04 marzo 2026 11:37 AM
Gobierno de Sheinbaum y la FIFA analizarán hoy condiciones de seguridad en México previo al Mundial 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay condiciones de seguridad para recibir a los visitantes al Mundial de Futbol 2026. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, para analizar las condiciones de seguridad en México, este miércoles integrantes de la FIFA y el gabinete de seguridad sostendrán un encuentro en las instalaciones de la SSP.

“Hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas, pero está garantizada la seguridad y hay suficiente vigilancia y revisión para que no pase absolutamente ningún problema. Que sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”, indicó.

Luego de que México viviera una jornada de violencia tras la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera, la presidenta aseguró que hay condiciones de seguridad para quienes asistan al Mundial de Futbol.

“Hay garantía para todos los visitantes del mundial. El operativo que hay de la Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde prácticamente un año”, detalló.

Hace unos días en una llamada con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la presidenta acordó que un grupo de la Federación vendría a México para revisar temas como seguridad y movilidad.

Revisarán presunta cancelación de FIFA de habitaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno revisará por qué ocurrió la presunta cancelación de 800 habitaciones reservadas por la FIFA en la Ciudad de México.

“Estamos revisando a ver si es cierta, primero esta información –ya pedí a Josefina que pudiera revisar junto con Gabriela Cuevas– y en cuanto tengamos la información ya les podemos decir completo”, expuso.

La presunta cancelación de los cuartos de hotel fue informada este martes por Alberto Albarrán Leyva, director de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, quien detalló que los 800 cuartos representaban cerca del 40% de las 2,000 reservaciones de la FIFA en la capital del país.

Tras esa cancelación, ahora los cuartos serán ofrecidos a turistas que asistan al Mundial de Futbol 2026 que iniciará en 99 días con el partido inaugural México contra Sudáfrica, el cual se jugará en el Estadio Azteca.

