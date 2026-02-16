Los libros de texto no son patrimonio de una persona, dice Sheinbaum tras destitución de Marx Arriaga

Una de las modificaciones que Marx Arriaga rechazó fue la inclusión de las heroínas de México en los libros de texto.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su desacuerdo con la forma en que se le notificó la salida de Arriaga del cargo, pues consideró que fue inapropiado el procedimiento para comunicar su remoción.

“En lo que no estoy de acuerdo, y hay que decirlo claramente, es quizá la manera en que se le notificó, porque entre compañeros pues tienen que haber un trato respetuoso siempre. Ahora como se ve en los videos nunca hubo un policía que hiciera algo contra él ni mucho menos entonces”, aclaró.

Aseguró que, debido a que se reconoce el trabajo de Arriaga, se le ofrecieron opciones para mantenerse en el gobierno, entre ellas, un consulado.

"Frente a esta situación se le ofrecieron otras opciones, entre estas la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga”, indicó.

La presidenta aseguró que los libros de texto no tienen nada irregular pues fueron elaborados pedagógicamente.

“No hay nada mal, que eso lo sepan los padres y madres de familia. Los libros de texto están bien, fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros. (...) Hay algunas cosas que siempre hay que incorporar a los libros y son siempre perfectibles”, agregó.

El viernes pasado se le notificó a Arriaga su destitución en las oficinas en avenida Universidad 1200. La SEP negó el desalojo y aseguró que la salida respondía a un cambio en la forma de nombrar al titular de ese cargo.