Sheinbaum: no voy a leer el libro de Scherer; si tiene denuncias, que las presente

"Pero pienso yo que ser parte de este movimiento requiere consecuencia, ser consecuente; no veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace", planteó este lunes.

Publicado por editorial Planeta, el libro de Scherer cuenta varios episodios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su amistad con él. En él retrata designaciones hechas por el entonces presidente, presuntas reuniones del Jesús Ramírez con un líder huachicolero, el financiamiento de campañas políticas y cómo presuntamente Adán Augusto López no resolvía los asuntos que le pedía el expresidente.

Ante las presuntas acusaciones que realiza el exconsejero, la presidenta consideró pertinente que se realicen las denuncias correspondientes.

"Entonces, no creo que tenga mucho impacto la verdad, sí tiene ahí en la red X y en lo que se llama el círculo rojo, pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas. Si tiene una denuncia, pues que la ponga", comentó.

Aunque la presidenta no leerá el texto de Scherer, recalcó que en el país se respetan las libertades.

"Hay libertad de expresión y que se publiquen los libros y todo lo que se quiera en las redes. En los periódicos es nada más un asunto, pues de debate permanente, porque en México tiene que haber debate, apertura y cada quien que haga sus propias conclusiones", añadió.