presidencia

Sheinbaum: no voy a leer el libro de Scherer; si tiene denuncias, que las presente

"¿Cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace?", cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
lun 16 febrero 2026 11:14 AM
Julio Sherer
Julio Sherer Ibarra, exconsejero juridico de la Presidencia de la República. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no leerá el libro “Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder” de Julio Scherer y puso en duda las fuentes que utiliza para realizar acusaciones en contra de varios integrantes de la llamada Cuarta Transformación.

"No lo he leído ni lo voy a leer porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre, pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación y, aunque la crítica y la autocrítica se valga, siempre hay que ser consecuente", dijo.

"Pero pienso yo que ser parte de este movimiento requiere consecuencia, ser consecuente; no veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace", planteó este lunes.

Publicado por editorial Planeta, el libro de Scherer cuenta varios episodios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de su amistad con él. En él retrata designaciones hechas por el entonces presidente, presuntas reuniones del Jesús Ramírez con un líder huachicolero, el financiamiento de campañas políticas y cómo presuntamente Adán Augusto López no resolvía los asuntos que le pedía el expresidente.

Ante las presuntas acusaciones que realiza el exconsejero, la presidenta consideró pertinente que se realicen las denuncias correspondientes.

"Entonces, no creo que tenga mucho impacto la verdad, sí tiene ahí en la red X y en lo que se llama el círculo rojo, pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas. Si tiene una denuncia, pues que la ponga", comentó.

Aunque la presidenta no leerá el texto de Scherer, recalcó que en el país se respetan las libertades.

"Hay libertad de expresión y que se publiquen los libros y todo lo que se quiera en las redes. En los periódicos es nada más un asunto, pues de debate permanente, porque en México tiene que haber debate, apertura y cada quien que haga sus propias conclusiones", añadió.

"Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder” tiene 388 páginas y 29 capítulos en los que relata episodios de los pasos de Scherer por el gobierno, desencuentros con funcionarios como Alejandro Gertz Manero, el infarto de Andrés Manuel López Obrador o la ruptura con Miguel Ángel Mancera.

En algunas plataformas de venta se encuentra entre los libros más vendidos.

No estamos de acuerdo, dice sobre asilo a exesposa de Duarte

La presidenta Sheinbaum manifestó su rechazo ante la decisión del Reino Unido de conceder asilo político a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó: "No estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello".

La mandataria indicó que, hasta el momento, el gobierno mexicano no recibe ninguna notificación formal sobre el asunto. "No nos han notificado, me dio hoy un documento, no estaba el Canciller, pero el compañero que está en representación del Canciller", detalló Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre quién debía realizar la notificación, la presidenta respondió: "El Gobierno a través de la Embajada de Reino Unido en México".

