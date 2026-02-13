“Habría muerto”, así cuenta Scherer el infarto de AMLO; EPN y Mancera se ofrecieron a pagar sus gastos

Horas antes de sentirse mal, había tenido una cena con Carmen Lira, directora de La Jornada, pero al regresar a su casa se sentía mal.
Uno de sus hijos, Andrés Manuel López Beltrán, hoy secretario de Organización de Morena, fue quien lo llevó al centro médico.
Lo atendieron de emergencia, lo operaron, le cambiaron una válvula. Uno de los médicos nos dijo que, si no lo hubieran llevado así de rápido, habría muerto”
Julio Scherer.
En un evento como presidente desde Tlaxcala, López Obrador reveló que fue mucho el dolor que sintió cuando sufrió el infarto por lo que llegó a resignarse.
"Era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, porque ya podía, ya no soportaba ese dolor, los que han tenido infarto saben de lo que estoy hablando; afortunadamente, se abre un poco la arteria, por esa intervención a tiempo y llegó el cardiólogo el especialista y ya me intervinieron hicieron un cateterismo y me salvaron", contó en agosto de 2022 en Tlaxcala en una gira de trabajo que realizó para fortalecer los sistemas de salud.
Cuando López Obrador estaba en recuperación llegó una preocupación, ¿cómo pagaría la atención médica?
“Él estaba sentado en un sillón reclinable, recuperándose. Estaba todavía jodidísimo cuando, preocupado, le preguntó al ingeniero Esquer: «¡Qué barbaridad, amigo! ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar esto?»”, describe.
En ese momento López Obrador no sabía que tenía un gasto de seguros médicos mayores contratado, pero también otros ofrecimientos de saldar la cuenta del hospital.