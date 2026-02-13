Publicidad

presidencia

“Habría muerto”, así cuenta Scherer el infarto de AMLO; EPN y Mancera se ofrecieron a pagar sus gastos

Semanas antes de que sufriera un infarto, el entonces dos veces candidato presidencial López Obrador rechazó contratar un seguro de gastos médicos, cuenta Julio Scherer en su libro “Ni venganza ni perdón”.
vie 13 febrero 2026 03:21 PM
Mañanera AMLO Palacio Nacional
Scherer fue uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador. (Foto: Cuartoscuro.)

“Eso era de gente rica y que él no lo aceptaría por ningún motivo”, así Andrés Manuel López Obrador se negó a contratar un seguro de gastos médico mayores a finales de 2013 sin saber que el 13 de diciembre sufriría un infarto que lo pondría en riesgo de morir.

En el capítulo “El Infarto” de su libro “Ni venganza ni perdón”, Julio Scherer Ibarra recuerda uno de los episodios más graves para la salud del entonces dos veces candidato a la Presidencia, en el que incluso pudo haber perdido la vida.

Luego de haber competido dos veces por la Presidencia y estar formando su partido político, Morena, llegó el episodio del infarto.

“El infarto coincidió con los preparativos de una gran marcha en contra de la reforma energética, que pretendía llegar a la Cámara de Diputados o al Zócalo, para luego tomar la Cámara. Creo que la presión que enfrentaba, sumada a los conflictos con tantos actores políticos que contravenían su postura, terminó provocándole el infarto”, recuerda el hombre que acompañó por varios años a López Obrador.

Scherer revela en su texto publicado por editorial Planeta, que debido a que su padre enfrentó problemas de salud que generaron a su familia onerosísimas facturas, le llegó a recomendar a López Obrador que contratara un seguro de gastos médicos.

“Platicando con Beatriz y Andrés Manuel, les comenté esa experiencia y, por los costos tan elevados de una enfermedad grave o prolongada para una familia, les pedí que sacáramos un seguro de gastos médicos mayores. Andrés Manuel se negó rotundamente”, recuerda.

En su discurso, López Obrador era un hombre que se manifestaba contra los lujos por lo que en su gobierno optó por implementar una política de austeridad.

Tras el rechazo de López Obrador, Scherer y la esposa del también exjefe de Gobierno optaron por contratarlo sin que él lo supiera. Así contrataron el seguro con GNP prácticamente un mes antes del infarto.

El día del infarto

Cuando el entonces excandidato presidencial sufrió el infarto tuvo la fortuna de estar cerca de Médica Sur y de atendido de emergencia.

Horas antes de sentirse mal, había tenido una cena con Carmen Lira, directora de La Jornada, pero al regresar a su casa se sentía mal.

Uno de sus hijos, Andrés Manuel López Beltrán, hoy secretario de Organización de Morena, fue quien lo llevó al centro médico.

Lo atendieron de emergencia, lo operaron, le cambiaron una válvula. Uno de los médicos nos dijo que, si no lo hubieran llevado así de rápido, habría muerto”
Julio Scherer.

En un evento como presidente desde Tlaxcala, López Obrador reveló que fue mucho el dolor que sintió cuando sufrió el infarto por lo que llegó a resignarse.

"Era tanto el dolor que tenía que llegué a resignarme, porque ya podía, ya no soportaba ese dolor, los que han tenido infarto saben de lo que estoy hablando; afortunadamente, se abre un poco la arteria, por esa intervención a tiempo y llegó el cardiólogo el especialista y ya me intervinieron hicieron un cateterismo y me salvaron", contó en agosto de 2022 en Tlaxcala en una gira de trabajo que realizó para fortalecer los sistemas de salud.

Cuando López Obrador estaba en recuperación llegó una preocupación, ¿cómo pagaría la atención médica?

“Él estaba sentado en un sillón reclinable, recuperándose. Estaba todavía jodidísimo cuando, preocupado, le preguntó al ingeniero Esquer: «¡Qué barbaridad, amigo! ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar esto?»”, describe.

En ese momento López Obrador no sabía que tenía un gasto de seguros médicos mayores contratado, pero también otros ofrecimientos de saldar la cuenta del hospital.

Peña y Mancera ofrecieron apoyo

La esposa de López Obrador y Scherer fueron a caja del hospital para informar que el paciente contaba con una póliza de seguro aunque aún no contaba con la credencial. La persona en la caja, Lupita, les informó que la póliza estaba vigente, pero también que hubo llamadas para cubrir los gastos médicos de López Obrador.

“Habían llamado de parte de la Presidencia de la República para ofrecer que todos los gastos de Andrés Manuel corrieran por cuenta del presidente Peña Nieto. Y que también habían llamado de parte del Gobierno de la ciudad, de Miguel Mancera, para proponer incorporar la póliza del licenciado López Obrador a la del Gobierno de la ciudad, lo que no se podía ni se debía hacer, pues Andrés Manuel no era parte del Gobierno, así que no tenía derecho a ella”, detalla Scherer. Beatriz Gutiérrez agradeció las muestras de apoyo, pero no las aceptó, y aquel episodio de atención e intervención médica fue cubierta con un seguro que no quería López Obrador.

“Regresamos con López Obrador, y Beatriz lo confortó diciéndole que los gastos estarían cubiertos. Y le contó toda esta historia. Andrés se sorprendió mucho y preguntó que cómo harían para que él no pagara. «Pues es un seguro y ya no necesitas pagar. Ya está todo pagado»”, recuerda.

La salud de AMLO

Cuando López Obrador ya era presidente de México su salud siempre fue un tema de conversación. En 2022 ingresó al hospital central militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizarse un cateterismo cardíaco.

También se contagió de covid y en 2024 tuvo una infección en el ojo.

Estoy bien de salud. Esto es una infección que yo creo agarré en la última gira, por polvo. Se le llama en mi tierra tutupiche, pero no es nada preocupante, de acuerdo con el médico”, dijo en febrero de 2024.

