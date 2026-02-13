“Habría muerto”, así cuenta Scherer el infarto de AMLO; EPN y Mancera se ofrecieron a pagar sus gastos

Luego de haber competido dos veces por la Presidencia y estar formando su partido político, Morena, llegó el episodio del infarto.

“El infarto coincidió con los preparativos de una gran marcha en contra de la reforma energética, que pretendía llegar a la Cámara de Diputados o al Zócalo, para luego tomar la Cámara. Creo que la presión que enfrentaba, sumada a los conflictos con tantos actores políticos que contravenían su postura, terminó provocándole el infarto”, recuerda el hombre que acompañó por varios años a López Obrador.

Scherer revela en su texto publicado por editorial Planeta, que debido a que su padre enfrentó problemas de salud que generaron a su familia onerosísimas facturas, le llegó a recomendar a López Obrador que contratara un seguro de gastos médicos.

“Platicando con Beatriz y Andrés Manuel, les comenté esa experiencia y, por los costos tan elevados de una enfermedad grave o prolongada para una familia, les pedí que sacáramos un seguro de gastos médicos mayores. Andrés Manuel se negó rotundamente”, recuerda.

En su discurso, López Obrador era un hombre que se manifestaba contra los lujos por lo que en su gobierno optó por implementar una política de austeridad.

Tras el rechazo de López Obrador, Scherer y la esposa del también exjefe de Gobierno optaron por contratarlo sin que él lo supiera. Así contrataron el seguro con GNP prácticamente un mes antes del infarto.

El día del infarto

Cuando el entonces excandidato presidencial sufrió el infarto tuvo la fortuna de estar cerca de Médica Sur y de atendido de emergencia.

