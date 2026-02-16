Publicidad

presidencia

Se activarán 13,900 altavoces en CDMX y Edomex por simulacro; tono presidencial tendrá cambios

Laura Velázquez informó que el simulacro regional se realizará este miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas solo en Ciudad de México y Estado de México.
lun 16 febrero 2026 08:56 AM
alerta-sismica.jpeg
El primer simulacro regional activará 13,900 altavoces en la Ciudad de México y Estado de México. (Foto: Presidencia de México.)

El próximo miércoles 18 de febrero en la Ciudad de México y Estado de México se realizará un simulacro regional por el cual se activarán 13,900 altavoces y la alerta presidencial tendrá modificaciones, informó la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

En la conferencia matutina del este lunes, la funcionaria explicó que la alerta sonará a las 11:00 horas en estas dos entidades.

“Van a sonar 13,900 altavoces que están ubicados en esta zona de la Ciudad de México y Estado de México. Asimismo sonará el alertamiento por telefonía celular, que por cierto hoy se le informó a la presidenta que estamos trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular, asimismo en el cambio del mensaje que en breve se podrá ya tener la modificación solicitada”, explicó.

El simulacro no es nacional, solo se realizará en Ciudad de México y Estado de México. Será hasta en mayo y septiembre cuando se realice en todo el país.

La funcionaria informó que por primera vez se realizará un simulacro en sábado, lo cual representará un desafío porque se tendrá que actuar de acuerdo con las actividades que suelen realizarse en un día no laboral.

“El 19 de septiembre también será muy relevante porque por primera ocasión vamos a realizar un simulacro nacional en sábado, esto nos pone en un contexto no habitual de todas las actividades de horario laboral, lo cual va a ser un ejercicio muy importante”, indicó.

Cambiarán intensidad de la alerta presidencial

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) trabaja en modificar el volumen de la alerta que se emite desde la Presidencia.

“Más bien es el volumen el que no estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar, todavía el mensaje requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó la agencia de transformación digital y, si no ocurre en este, en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio de mensaje”, destacó.

Simulacro del 18 febrero 2026: sonará la alerta sísmica en CDMX y Edomex a esta hora
CDMX

No te espantes: sonará alerta sísmica en CDMX por el primer simulacro 2026: fecha, horario y cómo participar este mes de febrero

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que se eliminará la frase "Alerta Presidencial" en la notificación que se envía cuando está por ocurrir un sismo.

