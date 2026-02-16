Se activarán 13,900 altavoces en CDMX y Edomex por simulacro; tono presidencial tendrá cambios

“Van a sonar 13,900 altavoces que están ubicados en esta zona de la Ciudad de México y Estado de México. Asimismo sonará el alertamiento por telefonía celular, que por cierto hoy se le informó a la presidenta que estamos trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular, asimismo en el cambio del mensaje que en breve se podrá ya tener la modificación solicitada”, explicó.

El simulacro no es nacional, solo se realizará en Ciudad de México y Estado de México. Será hasta en mayo y septiembre cuando se realice en todo el país.

La funcionaria informó que por primera vez se realizará un simulacro en sábado, lo cual representará un desafío porque se tendrá que actuar de acuerdo con las actividades que suelen realizarse en un día no laboral.

“El 19 de septiembre también será muy relevante porque por primera ocasión vamos a realizar un simulacro nacional en sábado, esto nos pone en un contexto no habitual de todas las actividades de horario laboral, lo cual va a ser un ejercicio muy importante”, indicó.

El 18 de febrero a las 11:00 h, participa en el #Simulacro por sismo en la CDMX y el Estado de México.



👉 Participar nos permite evaluar nuestros protocolos, mejorar la coordinación y estar mejor preparados en caso de una emergencia real.

Cambiarán intensidad de la alerta presidencial

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) trabaja en modificar el volumen de la alerta que se emite desde la Presidencia.

“Más bien es el volumen el que no estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar, todavía el mensaje requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó la agencia de transformación digital y, si no ocurre en este, en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio de mensaje”, destacó.