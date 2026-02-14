Publicidad

México

Los libros de la Nueva Escuela México no se cambian, dice Sheinbaum

La mandataria precisó que se reconocerá a las mujeres en la historia que plasman los libros de texto; su creador, Max Arriaga, lo rechazó en su momento.
sáb 14 febrero 2026 04:17 PM
libros sep
Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Mario Delgado, secretario de Educación Pública, durante la Ampliación de Bachillerato Nacional en la entidad. (Foto: Presidencia/ Cuartoscuro )

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los libros de texto gratuitos “no van a cambiar”, con lo que descartó la alerta del creador de esos materiales, Marx Arriaga, quien denunció que se pretende modificarlos.

La mandataria anunció que sí se incorporarán contenidos relativos a la participación de las mujeres en la historia de la nación. “Eso sí, a los libros de texto les vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia”, puntualizó.

Al inaugurar la ampliación del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte, en Tlaxcala, como parte de la creación de 150,000 lugares en Educación Media Superior en todo el país, la presidenta hizo alusión a la NEM, un día después de que el promotor de esa estrategia y creador de los Libros de Texto Gratuito en los que se centra ese plan, Marx Arriaga, fue notificado de que, a partir del 15 de este mes, la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a su cargo, contará con un mecanismo de libre designación, lo que perfila su relevo oficial el día de mañana.

En su visita a Tlaxcala, Sheinbaum hizo referencia a los libros de texto de la NEM, mientras que el titular de la SEP, Mario Delgado, reveló en entrevista que a Arriaga se le ofreció un puesto de representación de México en el exterior, pero lo rechazó.

Arriaga denunció el viernes que se intentó desalojarlo con policías y este sábado inició una jornada de protesta atrincherado en sus oficinas en la SEP, pues afirmó que defenderá la NEM y los libros que se crearon bajo su cargo.

El funcionario ha sido cuestionado por los contenidos de los textos, no solo por errores e imprecisiones, sino por la escasa presencia de mujeres forjadoras de la nación en sus páginas, carencia que se negó a reconocer y corregir.

Por ejemplo, en los libros de Historia se documentó que, de cerca de 900 imágenes, solo nueve corresponden a mujeres, además de que hay escasas menciones a Sor Juana Inés de la Cruz y Ángela Peralta.

Este sábado, en su visita a Tlaxcala, la mandataria sostuvo que esos libros para la educación básica forman parte de la Cuarta Transformación, por lo que continuarán vigentes.

En el municipio de San Pablo del Monte, la presidenta encabezó la inauguración de la ampliación del Bachillerato Nacional, marco en el que subrayó la necesidad de incluir en los materiales escolares a las mujeres que han participado en momentos clave del país.

“Nos hablan de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero. ¿Saben que también hubo mujeres en la Independencia?”, preguntó a los asistentes.

Entre otras, enumeró a Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, esta última “una heroína de la Independencia” que fue fusilada por negarse a delatar a los insurgentes.

También mencionó a Manuela Rodríguez y a Margarita Maza, quien —dijo— “no solo fue la esposa de Benito Juárez”, sino una de las forjadoras de la nación que contribuyó desde Estados Unidos a la causa republicana.

Acompañaron a Sheinbaum el secretario de Educación, Mario Delgado; integrantes de su gabinete; la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar; así como autoridades educativas federales y estatales.

