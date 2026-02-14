Los libros de la Nueva Escuela México no se cambian, dice Sheinbaum

El funcionario ha sido cuestionado por los contenidos de los textos, no solo por errores e imprecisiones, sino por la escasa presencia de mujeres forjadoras de la nación en sus páginas, carencia que se negó a reconocer y corregir.

Por ejemplo, en los libros de Historia se documentó que, de cerca de 900 imágenes, solo nueve corresponden a mujeres, además de que hay escasas menciones a Sor Juana Inés de la Cruz y Ángela Peralta.

Este sábado, en su visita a Tlaxcala, la mandataria sostuvo que esos libros para la educación básica forman parte de la Cuarta Transformación, por lo que continuarán vigentes.

En el municipio de San Pablo del Monte, la presidenta encabezó la inauguración de la ampliación del Bachillerato Nacional, marco en el que subrayó la necesidad de incluir en los materiales escolares a las mujeres que han participado en momentos clave del país.

“Nos hablan de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero. ¿Saben que también hubo mujeres en la Independencia?”, preguntó a los asistentes.

Entre otras, enumeró a Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, esta última “una heroína de la Independencia” que fue fusilada por negarse a delatar a los insurgentes.

También mencionó a Manuela Rodríguez y a Margarita Maza, quien —dijo— “no solo fue la esposa de Benito Juárez”, sino una de las forjadoras de la nación que contribuyó desde Estados Unidos a la causa republicana.

