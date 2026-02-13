Marx Arriaga es desalojado de sus oficinas en la SEP

En el fragmento de video difundido por el propio Marx Arriaga en su cuenta de X, se le ve extendiendo las manos e invitando al policía a ponerle las esposas.

"Venga oficial, no se avergüence. Que no les dé miedo, oficiales, están con un obradorista. Están siguiendo indicaciones, está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución, sigan órdenes. Hagamos el teatro completo, mire, anímese. Por el crimen de hacer libros de texto. Anímese, o ¿cómo va a justificar que sacó de la institución al director general de Materiales Educativos?", retó.

¡Atención!



La @DGME_SEP_mx convoca a rueda de prensa HOY a las 5 pm en las oficinas de la @SEP_mx (Av. Universidad 1200, piso 6, sector 6-1, col. Xoco) para denunciar públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra.



¡A golpes no se mata la raíz! pic.twitter.com/SG24iw2gWq — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 13, 2026

Llamado a la rebelión

A finales de 2025, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, llamó a crear comités con valores del obradorismo para evitar que la dependencia que encabeza Mario Delgado sea capturada por personas que presuntamente buscan privatizar la educación en México.

"En los comités nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos como contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos que buscan privatizar la educación'', dijo Arriaga en un desplegado publicado en sus redes sociales.

''Nuestra meta será refundar SEP y el Sistema Educativo Nacional", abundó.

In mochintin ic se yolotl, ic se ixtli



Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de "Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos" pic.twitter.com/aFVPIQhoQz — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) December 26, 2025

Desde 2022, Marx Arriaga encabeza el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y la elaboración de los libros de texto gratuitos.

Según él, su trabajo está encaminado a difundir el ''humanismo mexicano'', por encomienda del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Marx Arriaga ha protagonizado varias polémicas desde que llegó a la SEP. (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

En su desplegado, Arriaga señaló que aunque se implementó un nuevo plan de estudio desde el sexenio de López Obrador, persisten "viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo neoliberal".

El funcionario dijo que la Coparmex, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial son algunos de los que buscan tener el control en la educación mexicana.

"Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y sus Libros de Texto Gratuitos", dijo.

"Los comités promueven (...) los valores del obradorismo y de la Cuarta Transformación. Logrando con dicha instrucción construir un poder popular, una masividad, bajo una formación política clara, sustentada en principios innegociables", agregó.

Arriaga dijo que ''si alguien sueña con hacer transas en educación, mejor espere otro sexenio o país".

Delgado le responde sin mencionarlo

En medio de la polémica por el llamado de Marx Arriaga a rebelarse y crear comités obradoristas en la SEP, El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es una política de Estado ''que consolida el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación, y coloca en el centro el derecho social a una formación integral con sentido humanista y científico''.

Delgado Carrillo dijo que este modelo educativo que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido fortalecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ''impulsa la rectoría del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN) y orienta la acción pública a garantizar condiciones de equidad, justicia social y bienestar para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país''.

Sin mencionar a Arriaga, Delgado destacó que durante el ciclo escolar 2025–2026 se imprimieron y distribuyeron más de 160 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG), ''con materiales pertinentes, actualizados y alineados a los principios pedagógicos de la NEM''.

De acuerdo con Delgado, en los sexenios morenistas se ha impulsado el mejoramiento de la infraestructura educativa a través de esquemas de participación comunitaria, ''atendiendo a más de 200 mil planteles escolares en todo el territorio nacional, lo que permite que las comunidades decidan de manera directa sobre las necesidades prioritarias de sus escuelas''.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció también después a favor de Mario Delgado.

-Información en desarrollo.