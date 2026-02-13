Tras polémica destitución de Marx Arriaga, Unión de Padres de Familia denuncia crisis en la SEP

¿Qué se sabe de la salida de Arriaga?

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP y uno de los principales impulsores de la Nueva Escuela Mexicana, fue destituido este viernes y desalojado de sus oficinas en la Ciudad de México, luego de una serie de tensiones internas que escalaron tras su llamado público a una “rebelión” dentro de la dependencia.

Fuentes cercanas confirmaron su despido, mientras que el propio funcionario difundió un video en redes sociales en el que se observa a policías pidiéndole abandonar las instalaciones. En las imágenes, Arriaga ironiza la situación y reta a los agentes a esposarlo: “Por el crimen de hacer libros de texto. Hagamos el teatro completo”.

La SEP negó haber ordenado un desalojo y aseguró que se trató de “una diligencia administrativa” para notificarle que su plaza tendría “un cambio de naturaleza”, al pasar a ser de libre designación. En una tarjeta informativa, la dependencia afirmó que el procedimiento se realizó “con estricto apego a la normatividad” y adelantó que el próximo lunes hará un nuevo nombramiento.

La salida ocurre meses después de que Arriaga convocara a crear comités con valores del obradorismo para impedir —según dijo— la captura de la SEP por grupos que buscan privatizar la educación. “Nuestra meta será refundar la SEP y el Sistema Educativo Nacional”, planteó en un desplegado, lo que generó un fuerte rechazo interno.

Sin mencionarlo directamente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, defendió la Nueva Escuela Mexicana como una política de Estado y subrayó que la prioridad es garantizar una educación pública, gratuita, laica e inclusiva, postura que también fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Marx Arriaga nació en 1981 en Texcoco, Estado de México.