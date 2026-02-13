Publicidad

México

Tras polémica destitución de Marx Arriaga, Unión de Padres de Familia denuncia crisis en la SEP

La UNPF advierte que la reciente destitución en la SEP revela tensiones internas que podrían afectar la educación de miles de estudiantes.
vie 13 febrero 2026 06:09 PM
Marx Arriaga
La SEP destituyó a Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos este viernes. (Especial)

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) destituyera este viernes a Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) condenó que la dependencia esté más atenta a purgas políticas que a garantizar la educación de las y los menores.

Aunque la asociación civil tampoco está de acuerdo con la forma en que Arriaga diseñó los nuevos libros de texto gratuitos, consideró que esta disputa entre las partes evidencia el fracaso de la actual política educativa en el país, la cual —según señaló— ha sumido al sistema educativo mexicano en una de sus peores crisis de los últimos años.

UNPF denuncia espectáculo grotesco

Tras la difusión de videos en los que se observa a policías escoltar a Arriaga fuera de las oficinas que ya no ocuparía —y luego de que él denunciara haber sido violentado—, la UNPF calificó el episodio como un “espectáculo grotesco” que exhibe el deterioro institucional dentro de la SEP.

La organización acusó que la política educativa federal ha privilegiado disputas internas, ideologías polarizantes y recortes presupuestales, en detrimento del aprendizaje y de la calidad educativa. Señaló que, mientras se escenifican ceses con despliegues policiales, miles de estudiantes enfrentan libros deficientes, escuelas en malas condiciones y falta de una estrategia integral.

Ante este panorama, exigió al secretario Mario Delgado y al Gobierno federal dejar las purgas internas y atender la crisis real del sistema educativo, con mayor inversión en formación docente, materiales de calidad y una política centrada en el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación digna.

“La UNPF hace un llamado a las familias, organizaciones civiles y lideres ciudadanos en

todo el país para unirnos en la defensa de una educación. Estamos llamados a no dejar

que secuestren la educación con responsabilidad y a la altura de las circunstancias”, señalaron en el comunicado.

¿Qué se sabe de la salida de Arriaga?

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP y uno de los principales impulsores de la Nueva Escuela Mexicana, fue destituido este viernes y desalojado de sus oficinas en la Ciudad de México, luego de una serie de tensiones internas que escalaron tras su llamado público a una “rebelión” dentro de la dependencia.

Fuentes cercanas confirmaron su despido, mientras que el propio funcionario difundió un video en redes sociales en el que se observa a policías pidiéndole abandonar las instalaciones. En las imágenes, Arriaga ironiza la situación y reta a los agentes a esposarlo: “Por el crimen de hacer libros de texto. Hagamos el teatro completo”.

La SEP negó haber ordenado un desalojo y aseguró que se trató de “una diligencia administrativa” para notificarle que su plaza tendría “un cambio de naturaleza”, al pasar a ser de libre designación. En una tarjeta informativa, la dependencia afirmó que el procedimiento se realizó “con estricto apego a la normatividad” y adelantó que el próximo lunes hará un nuevo nombramiento.

La salida ocurre meses después de que Arriaga convocara a crear comités con valores del obradorismo para impedir —según dijo— la captura de la SEP por grupos que buscan privatizar la educación. “Nuestra meta será refundar la SEP y el Sistema Educativo Nacional”, planteó en un desplegado, lo que generó un fuerte rechazo interno.

Sin mencionarlo directamente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, defendió la Nueva Escuela Mexicana como una política de Estado y subrayó que la prioridad es garantizar una educación pública, gratuita, laica e inclusiva, postura que también fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Marx Arriaga nació en 1981 en Texcoco, Estado de México.

