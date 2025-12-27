Publicidad

México

Marx Arriaga llama a ''refundar la SEP'' con comités obradoristas

Desde 2022, Marx Arriaga encabeza el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y la elaboración de los libros de texto gratuitos.
sáb 27 diciembre 2025 10:00 AM
Presentación nuevos libros SEP
Marx Arriaga ha protagonizado varias polémicas desde que llegó a la SEP. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, llamó a crear comités con valores del obradorismo ante para evitar que la dependencia que encabeza Mario Delgado sea capturada por personas que presuntamente buscan privatizar la educación en México.

"En los comités nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos como contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos que buscan privatizar la educación'', dijo Arriaga en un desplegado publicado en sus redes sociales.

''Nuestra meta será refundar SEP y el Sistema Educativo Nacional", abundó.

Según él, su trabajo está encaminado a difundir el ''humanismo mexicano'', por encomienda del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Congreso Bibliotecas Publicas
En su desplegado, Arriaga señaló que aunque se implementó un nuevo plan de estudio desde el sexenio de López Obrador, persisten "viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo neoliberal".

El funcionario dijo que la Coparmex, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial son algunos de los que buscan tener el control en la educación mexicana.

"Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y sus Libros de Texto Gratuitos", dijo.

"Los comités promueven (...) los valores del obradorismo y de la Cuarta Transformación. Logrando con dicha instrucción construir un poder popular, una masividad, bajo una formación política clara, sustentada en principios innegociables", agregó.

Arriaga dijo que ''si alguien sueña con hacer transas en educación, mejor espere otro sexenio o país".

