Marx Arriaga llama a ''refundar la SEP'' con comités obradoristas

''Nuestra meta será refundar SEP y el Sistema Educativo Nacional", abundó.

In mochintin ic se yolotl, ic se ixtli



Desde 2022, Marx Arriaga encabeza el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y la elaboración de los libros de texto gratuitos.

Según él, su trabajo está encaminado a difundir el ''humanismo mexicano'', por encomienda del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Marx Arriaga ha protagonizado varias polémicas desde que llegó a la SEP. (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

En su desplegado, Arriaga señaló que aunque se implementó un nuevo plan de estudio desde el sexenio de López Obrador, persisten "viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo neoliberal".

El funcionario dijo que la Coparmex, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial son algunos de los que buscan tener el control en la educación mexicana.

"Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y sus Libros de Texto Gratuitos", dijo.

"Los comités promueven (...) los valores del obradorismo y de la Cuarta Transformación. Logrando con dicha instrucción construir un poder popular, una masividad, bajo una formación política clara, sustentada en principios innegociables", agregó.

Arriaga dijo que ''si alguien sueña con hacer transas en educación, mejor espere otro sexenio o país".