Candidatos deben ser investigados para evitar casos como el de Tequila, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que cualquier aspirante a candidato a un cargo de elección popular sea investigado para evitar casos como el de Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, detenido por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión y señalado de tener vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
"Tiene que haber una revisión, es parte. Tanto la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas, como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos", planteó la presidenta.