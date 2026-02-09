Publicidad

presidencia

Candidatos deben ser investigados para evitar casos como el de Tequila, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que su gobierno ya detuvo a alrededor de seis alcaldes vinculados con el crimen, entre ellos el de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago.
lun 09 febrero 2026 10:09 AM
Sheinbaum-pide-investigar-aspirantes-candidatos.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si hay pruebas de actos irregulares de un alcalde, no habrá impunidad. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que cualquier aspirante a candidato a un cargo de elección popular sea investigado para evitar casos como el de Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, detenido por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión y señalado de tener vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Tiene que haber una revisión, es parte. Tanto la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas, como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos", planteó la presidenta.

De acuerdo con la presidenta, a quienes aspiren a ser candidatos deberían investigarles instancias del gobierno federal pero también del local en el que aspiran a un puesto.

La propuesta de la mandataria federal surge a días de que el alcalde de Tequila, Diego Rivera, postulado por Morena, fuera detenido a través del Operativo Enjambre. También fueron aprehendidos otros funcionarios de su gobierno: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, responsable de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas

Diego Rivera no es el primero que detienen por su presunto vínculo con el crimen organizado. En noviembre de 2024, la presidenta municipal de Amanalco de Becerra, María Elena “N”, fue arrestada bajo sospecha de su implicación en el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz.

Asimismo, en 2025, María del Rosario “N”, expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, también fue detenida por presuntos lazos con La Familia Michoacana.

Este lunes, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que durante su administración, el gabinete de seguridad ha detenido a presidentes municipales de diversos partidos, no solo de Morena. Subrayó que estas acciones forman parte de su compromiso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, sin importar la afiliación política de los implicados.

“En lo que llevamos del gobierno, el gabinete de seguridad y obviamente la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales han detenido a presidentes municipales pues prácticamente de todos los partidos políticos, creo que son seis”, indicó.

Comentó que la mayoría de los alcaldes son “buenos”, pero se dan casos como el de Diego Rivera o el de José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, vinculado con el CJNG.

“El tema es cero impunidad; que no importa de qué partido político, si hay pruebas, no esté haciendo asuntos ilegales. Pero lo quisieron colocar como ‘ay, es el gobierno de Morena’, pero es absurdo. Todo es para esconder a (Genaro) García Luna”, comentó.

