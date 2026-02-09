Candidatos deben ser investigados para evitar casos como el de Tequila, afirma Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, a quienes aspiren a ser candidatos deberían investigarles instancias del gobierno federal pero también del local en el que aspiran a un puesto.

La propuesta de la mandataria federal surge a días de que el alcalde de Tequila, Diego Rivera, postulado por Morena, fuera detenido a través del Operativo Enjambre. También fueron aprehendidos otros funcionarios de su gobierno: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, responsable de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas

Diego Rivera no es el primero que detienen por su presunto vínculo con el crimen organizado. En noviembre de 2024, la presidenta municipal de Amanalco de Becerra, María Elena “N”, fue arrestada bajo sospecha de su implicación en el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz.

Asimismo, en 2025, María del Rosario “N”, expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, también fue detenida por presuntos lazos con La Familia Michoacana.