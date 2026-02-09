Sheinbaum afirma que habrá más apoyo para Cuba e insiste en que es muy injusta la sanción de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que continuará el envío de ayuda humanitaria a Cuba y calificó como injusto que Estados Unidos sancione a quienes envíen crudo a la isla porque "ahorca" a su pueblo. Sin embargo, afirmó que su administración gestiona diplomáticamente la forma de continuar con los envíos del combustible.
“Sí habrá más apoyo, el pueblo de México es muy solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe el petróleo, por parte de Estados Unidos, de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado, en cualquier momento”, dijo este lunes en su conferencia matutina.