Sheinbaum afirma que habrá más apoyo para Cuba e insiste en que es muy injusta la sanción de EU

La mandataria federal aclaró que en este momento México tiene detenido el envío de crudo a Cuba pero su gobierno busca la manera, vía diplomática, para retomarlo.

“Nosotros estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba y también haciendo un llamado internacional y Estados Unidos. Entonces que es muy injusto para el pueblo cubano estas sanciones. No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no el Gobierno de Cuba. No está bien, no tienen combustible para los hospitales, para las escuelas, entonces sufre el pueblo”, dijo.

Sheinbaum celebra mensaje de Bad Bunny

La presidenta celebró el mensaje del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el Super Bowl LX, quien durante su presentación cantó en español y afirmó que el mejor antídoto en contra del odio es el amor.

"¿Qué les pareció a ustedes? Muy interesante que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión en América, del continente americano, porque menciona al final de la canción a todos los países incluido a Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano, muy interesante y muchos símbolos. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor", agregó.