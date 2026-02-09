Publicidad

presidencia

Sheinbaum afirma que habrá más apoyo para Cuba e insiste en que es muy injusta la sanción de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se suspendió el envío de crudo a la isla, sin embargo, afirmó que se busca la forma de poder enviar combustible sin recibir alguna sanción de EU.
lun 09 febrero 2026 09:41 AM
buques-mexicanos-ayuda-cuba.jpeg
Este domingo zarparon de Veracruz dos buques de la Armada de México con ayuda humanitaria hacia Cuba. (Foto: SRE.)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que continuará el envío de ayuda humanitaria a Cuba y calificó como injusto que Estados Unidos sancione a quienes envíen crudo a la isla porque "ahorca" a su pueblo. Sin embargo, afirmó que su administración gestiona diplomáticamente la forma de continuar con los envíos del combustible.

“Sí habrá más apoyo, el pueblo de México es muy solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe el petróleo, por parte de Estados Unidos, de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado, en cualquier momento”, dijo este lunes en su conferencia matutina.

El domingo 8 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los buques Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada de México, zarparon de Veracruz hacia Estados Unidos con más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba.

El Buque Papaloapan transporta leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. Mientras que el Buque Isla Holbox transporta leche en polvo.

cuba-ayuda.jpg
México

México envía dos buques con ayuda humanitaria a Cuba

buques-ayuda-humanitaria.jpeg
La ayuda humanitaria incluye alimentos como leche, frijol, arroz, atún y artículos de higiene personal. (Foto: SRE.)

Critica la sanción de EU

La presidenta dijo que la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para imponer aranceles a quienes envíen crudo a Cuba es injusta porque afecta a la población de la isla.

“Es muy injusta esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba, muy injusta, no está bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca”, indicó la presidenta.

La mandataria federal aclaró que en este momento México tiene detenido el envío de crudo a Cuba pero su gobierno busca la manera, vía diplomática, para retomarlo.

“Nosotros estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba y también haciendo un llamado internacional y Estados Unidos. Entonces que es muy injusto para el pueblo cubano estas sanciones. No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no el Gobierno de Cuba. No está bien, no tienen combustible para los hospitales, para las escuelas, entonces sufre el pueblo”, dijo.

sheinbaum-envio-petroleo-cuba.jpeg
presidencia

México busca continuar envío de petróleo a Cuba sin sanciones de EU

Sheinbaum celebra mensaje de Bad Bunny

La presidenta celebró el mensaje del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el Super Bowl LX, quien durante su presentación cantó en español y afirmó que el mejor antídoto en contra del odio es el amor.

"¿Qué les pareció a ustedes? Muy interesante que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión en América, del continente americano, porque menciona al final de la canción a todos los países incluido a Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano, muy interesante y muchos símbolos. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor", agregó.

