Estados

Juez impone prisión preventiva a exalcalde de Tequila por secuestro de precandidatos de Morena

Guillermo Cordero García, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes competían por la precandidatura de Morena, fueron secuestrados y torturados por Diego Rivera.
vie 06 febrero 2026 05:00 PM
Detención Diego Rivera Navarro
El alcalde de Tequila llegó al poder abanderado por Morena. (Foto: Especial )

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó este viernes a Diego Rivera, exalcalde morenista de Tequila, Jalisco, por el secuestro de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes buscaron la candidatura de Morena en el 2021 en el municipio jalisciense.

El juez encargado del caso le impuso al exedil prisión preventiva mientras autoridades continúan con las investigaciones.

De acuerdo con la autoridad, Rivera se llevó por la fuerza a ambos personajes para obligarlos a renunciar al proceso que desembocó en la precandidatura morenista en Tequila.

La FGR formuló las imputaciones contra Rivera por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Durante la audiencia, la autoridad también imputó a Juan Manuel Pérez Sosa, exdirector de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, exdirector de Catastro y Predial de Tequila.

A los tres se les señala por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este mismo viernes se determinará la medida cautelar en contra de los tres exfuncionarios.

Cordero García y García Gutiérrez fueron torturados durante los secuestros para que firmaran sus renuncias, de acuerdo con las primeras indagatorias.

La audiencia de imputación contra Rivera se llevó a cabo este viernes en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Arropado por el partido Morena, Diego Rivera llegó a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, en octubre de 2024.

Al asumir el cargo prometió que su gobierno seguiría “los tres grandes principios que marcaron la vida del expresidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar”.

El edil fue detenido este jueves por elementos de seguridad federales, el Ejército y la Marina.

La captura se enmarcó dentro de la llamada Operación Enjambre, una estrategia de seguridad para combatir la extorsión que en meses pasados llevó a la detención de otros tres presidentes municipales en el Estado de México.

