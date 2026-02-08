Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum concluye gira por Nuevo León mientras Morena forma frente para acotar al gobernador Samuel García

La presidenta de México se mantuvo distante del gobernador Samuel García, mientras Morena condiciona la aprobación del presupuesto para el estado.
dom 08 febrero 2026 04:32 PM
SheinbaumyGarcia.jpg
Samuel García, gobernador de Nuevo León y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recorrieron juntos este fin de semana el estado mientras Morena forma un frente unido de oposición contra el político de Movimiento Ciudadano. (Foto: Samuel García en X)

Sin un presupuesto aprobado para 2026 y ante un frente encabezado por Morena en contra del gobernador Samuel García, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira por Nuevo León en la que se mostró distante del político de Movimiento Ciudadano (MC).

Durante su visita, Sheinbaum entregó este domingo las llaves de viviendas a 53 familias en el desarrollo de Villas de Palmanova, en el municipio de Juárez, que contará con un total de 1,576 viviendas.

Publicidad

El gobierno federal tiene como meta la construcción de 67,000 viviendas en Nuevo León, dirigidas principalmente a personas trabajadoras con ingresos de uno a dos salarios mínimos. Esto, según Sheinbaum, busca recuperar la función social del Estado en cuanto al derecho a la vivienda.

"Necesitamos vivienda, un buen salario, o la posibilidad de poner un pequeño negocio, educación para nuestros hijos, y necesitamos también centros de salud y hospitales. Por su puesto que es importante la inversión privada, pero el gobierno tiene que hacer su parte, eso fue lo que se olvidó en el periodo neoliberal", afirmó la presidenta.

Te puede interesar:

Samuel arcía, gobernador de Nuevo León
Estados

En Nuevo León va primera alianza de Morena con PRI y PAN para acotar al gobernador Samuel García

Un día antes, Sheinbaum y García visitaron la obra de construcción de un nuevo hospital del IMSS en Santa Catarina, además de inaugurar el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 299 en el municipio de García.

Los dos días de gira de la presidenta se realizan mientras Morena convocó a un frente común al PRI, PAN y PRD en contra de Samuel García para condicionar la aprobación del presupuesto de 2026 para el estado.

Publicidad

El gobernador, por su parte, vetó el presupuesto aprobado por las y los legisladores de Nuevo León al no publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

Mientras tanto, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, hizo un llamado a los partidos de oposición para aprobar un presupuesto que no implique aumento de impuestos ni la contratación de nueva deuda para Nuevo León.

Entre sus demandas, también se encuentran la creación de una pensión universal para personas con discapacidad, que se revierta el aumento en las tarifas del transporte público y un recorte del 50% en los gastos en publicidad oficial y viáticos al extranjero del gobierno estatal.

Noticias relacionadas:

Los estados 'asfixian' a organismos electorales locales y ponen en riesgo elección 2027
México

Los gobiernos estatales 'asfixian' a organismos electorales locales y ponen en riesgo elección 2027

En conferencia de prensa, la presidenta de Morena dejó claro el miércoles pasado que ganar Nuevo León es uno de los objetivos de su partido para las elecciones estatales de 2027.

"Tenemos muy buenos perfiles, mujeres y hombres que serían extraordinarios gobernantes, gobernadoras del estado de Nuevo León. Hoy contamos con un respaldo de la gente y vamos a ganar en 2027 y, en efecto, vamos a tener un proceso interno que ya hemos definido que la decisión va a ser por encuesta", afirmó Alcalde.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Samuel García Nuevo León

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad