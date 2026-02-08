Sheinbaum concluye gira por Nuevo León mientras Morena forma frente para acotar al gobernador Samuel García

El gobierno federal tiene como meta la construcción de 67,000 viviendas en Nuevo León, dirigidas principalmente a personas trabajadoras con ingresos de uno a dos salarios mínimos. Esto, según Sheinbaum, busca recuperar la función social del Estado en cuanto al derecho a la vivienda.

"Necesitamos vivienda, un buen salario, o la posibilidad de poner un pequeño negocio, educación para nuestros hijos, y necesitamos también centros de salud y hospitales. Por su puesto que es importante la inversión privada, pero el gobierno tiene que hacer su parte, eso fue lo que se olvidó en el periodo neoliberal", afirmó la presidenta.

Un día antes, Sheinbaum y García visitaron la obra de construcción de un nuevo hospital del IMSS en Santa Catarina, además de inaugurar el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 299 en el municipio de García.

Los dos días de gira de la presidenta se realizan mientras Morena convocó a un frente común al PRI, PAN y PRD en contra de Samuel García para condicionar la aprobación del presupuesto de 2026 para el estado.