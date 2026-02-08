Sheinbaum concluye gira por Nuevo León mientras Morena forma frente para acotar al gobernador Samuel García

El gobernador, por su parte, vetó el presupuesto aprobado por las y los legisladores de Nuevo León al no publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.
Mientras tanto, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, hizo un llamado a los partidos de oposición para aprobar un presupuesto que no implique aumento de impuestos ni la contratación de nueva deuda para Nuevo León.
Entre sus demandas, también se encuentran la creación de una pensión universal para personas con discapacidad, que se revierta el aumento en las tarifas del transporte público y un recorte del 50% en los gastos en publicidad oficial y viáticos al extranjero del gobierno estatal.
En conferencia de prensa, la presidenta de Morena dejó claro el miércoles pasado que ganar Nuevo León es uno de los objetivos de su partido para las elecciones estatales de 2027.
"Tenemos muy buenos perfiles, mujeres y hombres que serían extraordinarios gobernantes, gobernadoras del estado de Nuevo León. Hoy contamos con un respaldo de la gente y vamos a ganar en 2027 y, en efecto, vamos a tener un proceso interno que ya hemos definido que la decisión va a ser por encuesta", afirmó Alcalde.