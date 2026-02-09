Publicidad

presidencia

Gobierno pedirá a empresas mineras regresar 200 concesiones

La presidenta Sheinbaum afirmó que la devolución de las concesiones será voluntaria, ya que no están en producción. Rechazó la entrega de recursos en el diálogo con EU sobre minerales críticos.
lun 09 febrero 2026 11:04 AM
Sheinbaum-concesiones-mineras.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que con Estados Unidos no hay nada firmado en materia de minerales críticos. (Foto: Presidencia de México.)

El gobierno federal solicitará a empresas la devolución de 200 concesiones mineras, debido a que no están en producción, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano, de concesiones que se tenían", informó la mandataria.

Sheinbaum adelantó que invitará al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que explique el proceso de devolución de las concesiones. Sin embargo, adelantó que será un proceso voluntario.

“No estaban en producción, entonces si no están en producción, mejor que se regresen. Ellos mismos voluntariamente las devuelven, no hay ningún acto de la autoridad si no que de manera voluntaria se regresan. Es como el agua, si no estás usando tu concesión de agua, regrésala para que no quede concesionado ese pedazo”, detalló.

El gobierno rechaza la entrega de recursos naturales

En relación con el Plan de Acción Estados Unidos - México sobre minerales críticos, la presidenta aclaró que su gobierno no firma açim ningún acuerdo al respecto y reafirmó que no se permitirá la entrega de recursos naturales.

"Primero, no hay nada ⁠firmado, lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas. Segundo, habla de la soberanía, eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país, no es conjunta. Tercero, no vamos a cambiar la legislación y cuarto, tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan”, aseguró.

Además, rechazó las afirmaciones de algunos colectivos que señalan que su gobierno puede iniciar un proceso de apertura de minas.

“No vamos a cambiar esa política, porque ahora hay colectivos que dicen que vamos a entrar a un proceso extractivista y que estamos entregando los recursos naturales”, aclaró.

El 4 de febrero, la Secretaría de Economía anunció el Plan de Acción Estados Unidos - México sobre minerales críticos, el cual contempla medidas a implementarse durante 60 días. Estas incluyen la identificación de proyectos específicos de minería, procesamiento y manufactura de minerales críticos de interés mutuo, así como el fomento de mayor transparencia en el mercado mediante el intercambio de información sobre la ubicación de posibles yacimientos de estos minerales.

