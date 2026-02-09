Gobierno pedirá a empresas mineras regresar 200 concesiones

Sheinbaum adelantó que invitará al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que explique el proceso de devolución de las concesiones. Sin embargo, adelantó que será un proceso voluntario.

“No estaban en producción, entonces si no están en producción, mejor que se regresen. Ellos mismos voluntariamente las devuelven, no hay ningún acto de la autoridad si no que de manera voluntaria se regresan. Es como el agua, si no estás usando tu concesión de agua, regrésala para que no quede concesionado ese pedazo”, detalló.

El gobierno rechaza la entrega de recursos naturales

En relación con el Plan de Acción Estados Unidos - México sobre minerales críticos, la presidenta aclaró que su gobierno no firma açim ningún acuerdo al respecto y reafirmó que no se permitirá la entrega de recursos naturales.

"Primero, no hay nada ⁠firmado, lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas. Segundo, habla de la soberanía, eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país, no es conjunta. Tercero, no vamos a cambiar la legislación y cuarto, tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan”, aseguró.