Así es Tequila, el destino turístico que vivía bajo control de Diego Rivera y el CJNG

Tequila, una bebida histórica

El nombre del municipio proviene del náhuatl “Tecuilan” que significa “lugar de tributos”. Los habitantes de origen chichimeca, otomí, tolteca y nahuatlacas ya degustaban los jugos del agave en el año 1530. La primera destilería se establece en 1600, pero fue a fines del siglo XVIII cuando surgió como industria.

La bautizada “tierra del oro azul” se erige a las faldas del volcán de Tequila y el cañón del Río Grande, a una hora de Guadalajara casi al centro-poniente del estado, limita al norte Zacatecas y San Martín de Bolaños, al sur con Ahualulco de Mercado, Teuchitlán y Amatitán.

Entre sus atractivos turísticos destacan los siguientes:

Matitán

Capilla El Calvario

Cascada Los Azules

El Arenal

Hacienda y destilería José Cuervo La Rojeña

Las Destilerías

Los lavaderos

Mundo Cuervo

Museo Los Abuelos

Museo Nacional del Tequila

Tren Tequila Express o el José Cuervo Express

Tour de Antros, Bares y Tabernas

Volcán de Tequila



Dentro de sus fiestas, destaca la bendición de las nueve de la noche, cuando el cura del lugar bendice a los habitantes al tocar las campanas en tres ocasiones. El pueblo se detiene en ese momento, los lugareños se ponen de pie y dirigen su mirada hacia la iglesia.