presidencia

Ante amenazas de Trump, México y EU pueden pasar a una “intervención cooperativa”

A su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump emprendió una nueva cruzada contra las drogas, en la que México es pieza clave, afirman expertos.
dom 01 febrero 2026 11:59 PM
intervención cooperativa de Estados Unidos en México
El primer año de la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump ha estado marcado por amenazas del político estadounidense. (Fotos: GettyImages / iStock / Cuartoscuro / AFP)

En tan solo un mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en tres ocasiones que puede intervenir México para combatir a los cárteles del narcotráfico. Aunque no es nueva, sí es una amenaza que tomó fuerza en las últimas semanas y que puede orillar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a permitir más cooperación de fuerzas y agencias estadounidenses en territorio mexicano.

“Algo habrá que hacer con México”, "vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles", “conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”, son algunas de declaraciones de Trump contra los grupos criminales que hace un año designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) con lo que amplió su alcance para combatirlos.

José María Ramos, profesor e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, sostiene que es difícil que Estados Unidos intervenga México como sucedió con Venezuela , pero considera que habrá una cooperación diferente a la que se ha dado en la relación.

“La colaboración entre México y Estados Unidos de alguna manera va a influir para no ver una intervención como lo que sucedió, más bien, lo que va a suceder es una intervención o cooperación coordinada”, sostiene.

El primer año de la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump estuvo marcado por amenazas del político estadounidense, pero también por algunas "ofrendas" del gobierno de México. En ese periodo, el país “se aplicó” para dar resultados: contribuyó a la disminución de los niveles históricos del flujo migratorio, aceleró el decomiso de fentanilo y puso a disposición de la justicia estadounidense a casi un centenar de capos.

Pero eso no ha sido suficiente para Trump. Por ello, Michel Levien, abogado especializado en antilavado, considera que las constantes amenazas de Trump no pueden ser minimizadas pues ha demostrado que su discurso lo lleva a los hechos, y advierte que este mismo año podría darse algún tipo de intervención en México.

“Yo creo que sí va a suceder, esa es la intención de Donald Trump. Yo creo que antes de que termine el 2026 vamos a tener un ataque de drones en suelo mexicano”, sostiene el también director del buró anticorrupción Streiner.

En un artículo el profesor-investigador especializado en América del Norte, Universidad de Guadalajara, Arturo Santa Cruz Díaz Santana, plantea que la duda ya no es si habrá intervención, sino de qué tipo.

“El interrogante que sobrevuela ahora el ambiente no estriba tanto en si habrá algún tipo de acción armada por parte de efectivos estadounidenses en México durante este 2026, sino qué forma adquirirá”, afirma el autor del texto “Intervención militar de EE.UU. UU. en México: la duda ahora es cuándo y cómo se producirá”.

Entre una posible intervención y más cooperación

La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su rechazo porque Estados Unidos intervenga en México.

En la última llamada que sostuvo con su homólogo afirmó que él no le planteó su intención de intervenir en México como reiteradamente lo ha mencionado.

“No. Y, al contrario, coincidimos en que va muy bien, vamos avanzando mucho en el tema de seguridad”, dijo el pasado jueves en su conferencia de prensa.

Carlos Rodríguez, experto en seguridad pública e integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), explica que ante la constante insistencia de Trump, lo que puede suceder es que se incrementen los operativos en los que Estados Unidos participe.

“Es más fácil que se haga de forma conjunta que lo hagan ellos solos, operativamente es mucho más sencillo y se vendería de esa manera, de ‘lo hicimos de forma conjunta’, aunque tres cuartas partes lo hayan hecho ellos. Se va a tener que vender como un evento más de colaboración plena, conjunta, como ha sucedido con otros operativos”, señala.

Sin embargo no es sencillo que la presidenta lo acepte. Un capítulo de desencuentro con Estados Unidos ocurrió hace unos días con la detención del exsnowboarder olímpico Ryan Wedding, mientras el director del FBI, Kash Patel afirmó que el canadiense fue detenido por elementos del FBI en colaboración con las autoridades mexicanas, Sheinbaum descartó una operación conjunta.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos, o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales, municipales en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas”, comentó.

Sheinbaum-detencion
Sobre la detención de Ryan Wedding, un objetivo prioritario del FBI, la presidenta descartó que haya sido por una operación conjunta con Estados Unidos. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

Sin embargo, Levien considera que Estados Unidos ya ha colaborado con otros países en su combate al narcotráfico, y uno de ellos fue Colombia.

“Esto sucedió muy claramente en Colombia, en particular con el cartel de Medellín con Pablo Escobar. En ese momento el presidente de Colombia junto con el gobierno de Estados Unidos colaboraron. Estados Unidos les proporcionó inteligencia, personal, armas, equipo, etcétera. Y entonces entre los dos resolvieron el problema”, destaca.

Una nueva visión del continente

Aunque Donald Trump ya gobernó Estados Unidos, en su nuevo cuatrienio ha mostrado que tiene una nueva visión del continente Americano y un propósito claro: combatir a cárteles y drogas.

“Ha habido un cambio en la agenda de seguridad regional de Estados Unidos hacia América Latina donde lo está planteando como parte de una de sus prioridades. Entonces, el reto que tiene el Estado mexicano es tener una cooperación muy intensa”, agrega Ramos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump puso en el centro de su discurso de seguridad el combate a los cárteles, a los que acusa de inundar con drogas las calles de Estados Unidos y causar más de 40,000 muertes por sobredosis al año.

Para José María Ramos, es la segunda cruzada contra las drogas que emprende Estados Unidos. “La primera fue con Richard Nixon, el tema de la marihuana 50 años después, estamos viendo la segunda, ¿cuáles son los indicadores? emergencia nacional en la Frontera, la declaración a los grupos delictivos como terroristas y el fentanilo declarado como un arma destrucción masiva”, destaca.

trump-ordenes.jpg
En enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para catalogar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs). (Foto: cato.org)

En esta nueva cruzada, los resultados de México no podrán detener a Trump… lo único que puede limitar su poder es él mismo.

“Mi propia moralidad. Mi propia opinión. Es lo único que puede detenerme (…) No necesito leyes internacionales”, así lo declaró en una entrevista a The New York Times.

