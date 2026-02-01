Ante amenazas de Trump, México y EU pueden pasar a una “intervención cooperativa”

José María Ramos, profesor e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, sostiene que es difícil que Estados Unidos intervenga México como sucedió con Venezuela , pero considera que habrá una cooperación diferente a la que se ha dado en la relación.

“La colaboración entre México y Estados Unidos de alguna manera va a influir para no ver una intervención como lo que sucedió, más bien, lo que va a suceder es una intervención o cooperación coordinada”, sostiene.

El primer año de la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump estuvo marcado por amenazas del político estadounidense, pero también por algunas "ofrendas" del gobierno de México. En ese periodo, el país “se aplicó” para dar resultados: contribuyó a la disminución de los niveles históricos del flujo migratorio, aceleró el decomiso de fentanilo y puso a disposición de la justicia estadounidense a casi un centenar de capos.

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

Pero eso no ha sido suficiente para Trump. Por ello, Michel Levien, abogado especializado en antilavado, considera que las constantes amenazas de Trump no pueden ser minimizadas pues ha demostrado que su discurso lo lleva a los hechos, y advierte que este mismo año podría darse algún tipo de intervención en México.

“Yo creo que sí va a suceder, esa es la intención de Donald Trump. Yo creo que antes de que termine el 2026 vamos a tener un ataque de drones en suelo mexicano”, sostiene el también director del buró anticorrupción Streiner.

En un artículo el profesor-investigador especializado en América del Norte, Universidad de Guadalajara, Arturo Santa Cruz Díaz Santana, plantea que la duda ya no es si habrá intervención, sino de qué tipo.

“El interrogante que sobrevuela ahora el ambiente no estriba tanto en si habrá algún tipo de acción armada por parte de efectivos estadounidenses en México durante este 2026, sino qué forma adquirirá”, afirma el autor del texto “Intervención militar de EE.UU. UU. en México: la duda ahora es cuándo y cómo se producirá”.