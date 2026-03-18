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México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo en septiembre

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que el Congreso se realizará en septiembre próximo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se espera que asistan representantes de140 países.
mié 18 marzo 2026 09:31 AM
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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que el Congreso se realizará en septiembre en la Ciudad de México. (Foto: Presidencia de México.)

Porque “México está de moda”, en septiembre próximo el país será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo, el cual saldrá de Europa para su cuarta edición.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que el evento se realizará entre el 7 y 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

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“Se va a celebrar aquí en nuestro país, vienen más de 140 países, 500 afiliados de la ONU Turismo y se abordan diferentes temas de desarrollo, de turismo deportivo. En México somos un modelo a seguir en el turismo deportivo”, anunció en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Congreso Mundial de Turismo Deportivo por primera ocasión se realizará fuera de Europa. Sus primeras tres ediciones se realizaron en España (2021 y 2024) y Croacia (2023).

De acuerdo con la secretaria de turismo, en el Congreso habrá más de 40 ponencias y será un evento que permitirá atraer inversiones al país.

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Durante este evento, los participantes comparten ideas, mejores prácticas y conocimiento sobre el turismo deportivo, así como el impacto y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, aunque está por informarse la fecha, México también será sede del Congreso de Turismo Cultural Internacional, el cual se realizará con la Secretaría de Cultura.

Crece 8% llegada de turistas internacionales a México

La secretaria informó que en enero de 2026 el turismo de México creció. La llegada de turistas nacionales aumentó 8.6%, respecto a enero de 2025, además de que aumentó 10%la llegada de visitantes extranjeros y 3.9% la derrama económica.

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En cuanto a la llegada de turistas, en enero del año pasado se registraron 3.95 millones de visitantes, cifra que aumentó a 4.29 millones en el mismo mes de este año. Por otro lado, el número de visitantes (aquellos que no pernoctan en el país) creció de 8.04 millones a 8.84 millones. En términos de derrama económica, esta pasó de 3,347 millones de dólares en enero del año pasado a 3,477 millones de dólares en enero de este año.

Además, se observó un crecimiento en el número de pasajeros en vuelos nacionales, que pasó de 5.07 millones a 5.18 millones, lo que representa un aumento del 2.2% en comparación con enero del año anterior. En cuanto a los vuelos internacionales, el número de pasajeros creció un 2.5%, al pasar de 5.65 millones a 5.80 millones.

Entre los países que más incremento tuvieron en la llegada de turistas son China, Colombia, Reino Unido, Canadá, Argentina y España.

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