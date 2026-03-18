México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo en septiembre

“Se va a celebrar aquí en nuestro país, vienen más de 140 países, 500 afiliados de la ONU Turismo y se abordan diferentes temas de desarrollo, de turismo deportivo. En México somos un modelo a seguir en el turismo deportivo”, anunció en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Congreso Mundial de Turismo Deportivo por primera ocasión se realizará fuera de Europa. Sus primeras tres ediciones se realizaron en España (2021 y 2024) y Croacia (2023).

De acuerdo con la secretaria de turismo, en el Congreso habrá más de 40 ponencias y será un evento que permitirá atraer inversiones al país.

Durante este evento, los participantes comparten ideas, mejores prácticas y conocimiento sobre el turismo deportivo, así como el impacto y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, aunque está por informarse la fecha, México también será sede del Congreso de Turismo Cultural Internacional, el cual se realizará con la Secretaría de Cultura.

Crece 8% llegada de turistas internacionales a México

La secretaria informó que en enero de 2026 el turismo de México creció. La llegada de turistas nacionales aumentó 8.6%, respecto a enero de 2025, además de que aumentó 10%la llegada de visitantes extranjeros y 3.9% la derrama económica.