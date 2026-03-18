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Sheinbaum: hablar de la revocación no es promoción; tampoco se usarán recursos públicos

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su reforma electoral busca que el Ejecutivo pueda referirse a la revocación de mandato y que ésta pueda ser en el tercer o cuarto año de gobierno.
mié 18 marzo 2026 09:52 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su propuesta de reforma electoral busca que la revocación de mandato se realice el tercer o cuarto año de cada sexenio. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la promoción de la revocación de mandato no se utilizarán recursos públicos y aclaró que su propuesta de reforma electoral busca terminar con la prohibición de que el titular del ejecutivo federal no puede referirse al ejercicio de democracia participativa.

“No se trata ni de usar tiempos oficiales, sino sencillamente que puedas hablar. ¿Cómo es que estás sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar? De la misma manera se suspenden todas las inauguraciones y todo porque además así debe ser, pero lo que no se puede es cancelar la posibilidad de hablar sobre la revocación de la persona que está sujeta a revocación”, explicó.

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En su propuesta de iniciativa de reforma electoral, conocida como el “Plan B”, la presidenta plantea que en el tercer o cuarto año de cada sexenio se pueda realizar la revocación de mandato. En el caso de su administración, este ejercicio se puede realizar en 2027, por lo que la mandataria federal tendría 60 días de campaña para referirse a la revocación.

En su conferencia de prensa de este miércoles, Sheinbaum aclaró que la posibilidad de que se refiera a la revocación no implica el uso de medios oficiales ni de recursos públicos.

“Entonces no es uso de televisión, no es uso de radio, no tiene nada que ver con eso, sino sencillamente que se pueda hablar, ‘va a haber revocación’”, indicó.

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Recordó que fue en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se implementó la revocación de mandato para que sean los ciudadanos quienes decidan si quieren o no que el titular del Ejecutivo federal se mantenga al frente del gobierno.

La presidenta aseguró que permitir al presidente hablar sobre la revocación no implica que se pronuncie a favor de un partido o en contra de otro, pues eso ya está legislado, solo se busca que quien será sometido a la revocación pueda referirse a ese proceso.

“No tiene nada que ver con eso, todo eso sigue con las mismas reglas, lo único que se propone es que si va a haber revocación de mandato, pues pueda hablar la titular del Ejecutivo sobre la revocación de por qué se hace la revocación”, detalló.

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Aclaró que no se trata de “promoción” del titular del Ejecutivo federal, y por ello no se usarán tiempos oficiales, solo se busca que se pueda hablar del ejercicio y por qué se realiza. Al Instituto Nacional Electoral (INE) le correspondería, dijo, establecer cuáles serían los límites para el presidente al referirse a la revocación.

Explicó que con su reforma electoral, en caso de aprobarse, se abre la posibilidad para que la revocación de mandato se pueda realizar en el tercero o cuarto año de gobierno y no necesariamente en el cuarto como sucedió en la administración de López Obrador a quien no se le permitió realizarla en el 2021 para evitar promocionarse en las elecciones intermedias de ese año.

“Se abre la posibilidad en nuestro caso de que sea el (20) 27 y ya estaba la posibilidad del (20) 28 pero de todas maneras viene todo un procedimiento para ver si se realiza el 27 o 28”, agregó.

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