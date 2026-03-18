Sheinbaum: hablar de la revocación no es promoción; tampoco se usarán recursos públicos

En su propuesta de iniciativa de reforma electoral, conocida como el “Plan B”, la presidenta plantea que en el tercer o cuarto año de cada sexenio se pueda realizar la revocación de mandato. En el caso de su administración, este ejercicio se puede realizar en 2027, por lo que la mandataria federal tendría 60 días de campaña para referirse a la revocación.

En su conferencia de prensa de este miércoles, Sheinbaum aclaró que la posibilidad de que se refiera a la revocación no implica el uso de medios oficiales ni de recursos públicos.

“Entonces no es uso de televisión, no es uso de radio, no tiene nada que ver con eso, sino sencillamente que se pueda hablar, ‘va a haber revocación’”, indicó.

Recordó que fue en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se implementó la revocación de mandato para que sean los ciudadanos quienes decidan si quieren o no que el titular del Ejecutivo federal se mantenga al frente del gobierno.

La presidenta aseguró que permitir al presidente hablar sobre la revocación no implica que se pronuncie a favor de un partido o en contra de otro, pues eso ya está legislado, solo se busca que quien será sometido a la revocación pueda referirse a ese proceso.

“No tiene nada que ver con eso, todo eso sigue con las mismas reglas, lo único que se propone es que si va a haber revocación de mandato, pues pueda hablar la titular del Ejecutivo sobre la revocación de por qué se hace la revocación”, detalló.