La FGR hará peritaje por incendio en Dos Bocas; refinería opera al 100%

Este martes, Pemex informó que cinco personas fallecieron en el incendio que presuntamente fue provocado por ‘aguas aceitosas’. De las víctimas, cuatro no eran empleados de la empresa del Estado mexicano, sino trabajadores de una compañía de servicios externa que transitaban por una vialidad cercana.

“Respecto a las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, se informa que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex, quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió el siniestro”, informó Pemex.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que se conozca el peritaje que realizará la FGR y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Aclaró que la refinería está operando al 100% porque no tuvo ningún daño que afecte sus actividades.

“Ayer mismo se fue el director de refinación de Pemex a la zona para poder ayudar a la gente y también está ahí el área de apoyo social y de gestión social de Pemex ayudando y apoyando a las familias en todo lo que requieren todas las familias que perdieron a un ser querido”, indicó.