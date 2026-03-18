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La FGR hará peritaje por incendio en Dos Bocas; refinería opera al 100%

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, debido a que hubo cinco personas muertas, la Fiscalía General de la República realizará la investigación sobre el incendio.
mié 18 marzo 2026 10:41 AM
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La refinería de Dos Bocas registró un incendio este martes, sin embargo, la presidenta informó que opera al 100%. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) realizará un peritaje para determinar las causas del incendio que se registró alrededor de la barda perimetral de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que ocasionó la muerte de cinco personas.

“Como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ellos tienen que hacer el peritaje también de qué fue lo que ocasionó este incendio”, explicó.

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Este martes, Pemex informó que cinco personas fallecieron en el incendio que presuntamente fue provocado por ‘aguas aceitosas’. De las víctimas, cuatro no eran empleados de la empresa del Estado mexicano, sino trabajadores de una compañía de servicios externa que transitaban por una vialidad cercana.

“Respecto a las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, se informa que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex, quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió el siniestro”, informó Pemex.

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que se conozca el peritaje que realizará la FGR y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Aclaró que la refinería está operando al 100% porque no tuvo ningún daño que afecte sus actividades.

“Ayer mismo se fue el director de refinación de Pemex a la zona para poder ayudar a la gente y también está ahí el área de apoyo social y de gestión social de Pemex ayudando y apoyando a las familias en todo lo que requieren todas las familias que perdieron a un ser querido”, indicó.

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Moverán escuela cercana a refinería

La presidenta informó que pidió reubicar escuelas que estaban localizadas a unos metros de la refinería Olmeca, aunque –afirmó– no hay riesgo para los alumnos, sin embargo, comentó que fue una petición de los padres de familia.

“Se hizo un dictamen técnico de las afectaciones que pudiera tener y no salió, digamos, de que se requiere reubicar, sin embargo yo le pedí a Pemex que ayudarán a reubicar la escuela porque los padres y madres de familia están solicitando esto”, explicó.

Expansión Política informó que, desde hace años, madres y padres de familia de la colonia Petrolera, en Paraíso, Tabasco, pidieron la reubicación urgente del jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro.

Los padres aseguran que la refinería provoca malestares de salud, ruido constante y fuertes olores.

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