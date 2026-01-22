Envío de 92 delincuentes a EU evita extorsiones y homicidios en México, dice Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que con el envío de 92 delincuentes a Estados Unidos se evitarán extorsiones y homicidios en México, pues afirmó que se tiene identificado que desde las prisiones siguen las operaciones de los integrantes de agrupaciones criminales.

“Esto es en beneficio de nuestro país. Al sacar a más de 90 personas que cometen delitos, a veces desde dentro de prisión, pues lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales”, explicó durante la conferencia matutina realizada en Puebla.