Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Envío de 92 delincuentes a EU evita extorsiones y homicidios en México, dice Harfuch

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, afirmó que también se evita que se fortalezcan desde las prisiones las alianzas entre grupos criminales.
jue 22 enero 2026 10:17 AM
omar-garcia-harfuch-envio-delincuentes-eu.jpeg
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, explicó que desde prisión, varios delincuentes siguen operando. (Foto: Presidencia de México.)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que con el envío de 92 delincuentes a Estados Unidos se evitarán extorsiones y homicidios en México, pues afirmó que se tiene identificado que desde las prisiones siguen las operaciones de los integrantes de agrupaciones criminales.

“Esto es en beneficio de nuestro país. Al sacar a más de 90 personas que cometen delitos, a veces desde dentro de prisión, pues lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales”, explicó durante la conferencia matutina realizada en Puebla.

Publicidad

Esta semana, el Gabinete de Seguridad informó del envío de 37 delincuentes a Estados Unidos, quienes eran operadores de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, los Zetas y los Cabrera.

Se trata de la tercera entrega que México realiza a Estados Unidos durante los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Entre los hombres enviados se encuentran: Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy" y hermano de "El Señor de los Cielos"; Luis Gerardo Méndez, exmiembro del Cártel de La Línea; Alder Martín Sotelo, acusado del homicidio de un oficial en Carolina del Norte; Andrew Clark, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, y José Rodolfo Villarreal, exintegrante del cártel de los Beltrán Leyva.

Te puede interesar:

El envío de narcos a Estados Unidos no fue "extradición", sino "traslado" y estas son las implicaciones
México

México envía a narcos a EU bajo la figura de “traslado”, no de “extradición”

Publicidad

Al hablar de las “amenazas” que presentaban los delincuentes enviados, el secretario comentó que se evitará que desde prisión sigan con actividades delictivas. “Todas estas personas, como bien saben, lamentablemente dentro de prisiones, muchas veces generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente en varios lugares donde están recluidos tienen la oportunidad de continuar delinquiendo”, dijo.

Conoce más:

Press conference on the extradition of 29 drug cartel members to the U.S., in Mexico City
presidencia

No fue extradición, fue 'envío' a solicitud de EU, dice Gertz de los 29 capos

Para combatir la delincuencia desde prisión, explicó, se llevan a cabo revisiones diarias con el objetivo de inhibir el uso de aparatos telefónicos, a través de los cuales se realizan actos de extorsión.

“Se está trabajando en dos vías, no solo es el traslado de estos sujetos, sino en fortalecer de manera importante en los penales en nuestro país desde el bloqueo de antenas, el bloqueo de señales o hasta quitar una antena completa como en el caso de Altamira, Tamaulipas, que le daba señal a un penal donde se generaban extorsiones telefónicas”, detalló.

Publicidad

Tags

Omar García Harfuch conferencia mañanera Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad