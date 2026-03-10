Publicidad

A pesar de violencia por muerte de “El Mencho”, febrero es el mes con menos homicidios en 10 años

De acuerdo con el gobierno, la caída en homicidios dolosos durante febrero se reporta en 26 entidades federativas, incluida Jalisco, a pesar de que ese mes fue abatido “El Mencho”, líder del CJNG.
mar 10 marzo 2026 09:44 AM
A pesar de violencia por muerte del "Mencho", febrero de 2026 es el mes con menos homicidios en 10 años
Entre el mes de febrero de 2015 y el mismo mes de 2026, el promedio de homicidios dolosos diarios disminuyó en 35%. (Foto: Presidencia de México)

Los homicidios dolosos continúan con una tendencia a la baja en México, según cifras oficiales. Entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 este delito disminuyó 44%, al pasar de un promedio de 86.9 homicidios diarios a 48.8.

Esto colocó a febrero de este año como el mes con la menor cantidad de homicidios dolosos en los últimos 10 años, por debajo incluso de 2015, cuando se registró una media de 49.6 homicidios dolosos al día.

“Es una reducción continua, mes con mes, y febrero es el mes más bajo por lo menos desde hace 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del gabinete de seguridad”, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto”, agregó este martes en su conferencia de prensa matutina.

En el mismo periodo se observó una disminución de los homicidios en 26 estados del país. San Luis Potosí, Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas registraron las caídas más pronunciadas, con una reducción del promedio diario de homicidios de 86%, 69%, 65%, 63% y 60%, respectivamente.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó también el caso de Jalisco. Aquí también bajaron los homicidios dolosos en febrero, a pesar de que ese mes fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y eso desató una ola de violencia, principalmente en esa entidad federativa.

De acuerdo con los datos oficiales, Jalisco pasó de un promedio de 4.80 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 2.04 en febrero de 2026.

“Lo que representa una reducción de 58% de este delito en el periodo analizado”, afirmó la funcionaria.

Otros delitos de alto impacto también bajaron 53% a nivel nacional. El mes pasado se registró un promedio diario de 456.3, el más bajo desde enero de 2018.

Los feminicidios bajaron 11.8% entre enero y febrero de 2025 y los mismos meses de este año, aseguró Figueroa. La extorsión, delito que más trabajo ha costado disminuir, también tiene una caída de 16.8%.

El robo de vehículo con violencia bajó 31.1%, el secuestro extorsivo 57.6% y el robo violento a transportista, 24.8%.

Según el Sistema Nacional de Seguridad, solo un delito de alto impacto se incrementó en este periodo. Se trata del robo a casa habitación con violencia, que subió 1.9%.

