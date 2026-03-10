A pesar de violencia por muerte del "Mencho", febrero de 2026 es el mes con menos homicidios en 10 años

“Es una reducción continua, mes con mes, y febrero es el mes más bajo por lo menos desde hace 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del gabinete de seguridad”, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto”, agregó este martes en su conferencia de prensa matutina.

En el mismo periodo se observó una disminución de los homicidios en 26 estados del país. San Luis Potosí, Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas registraron las caídas más pronunciadas, con una reducción del promedio diario de homicidios de 86%, 69%, 65%, 63% y 60%, respectivamente.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó también el caso de Jalisco. Aquí también bajaron los homicidios dolosos en febrero, a pesar de que ese mes fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y eso desató una ola de violencia, principalmente en esa entidad federativa.

De acuerdo con los datos oficiales, Jalisco pasó de un promedio de 4.80 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 2.04 en febrero de 2026.

“Lo que representa una reducción de 58% de este delito en el periodo analizado”, afirmó la funcionaria.

Otros delitos de alto impacto también bajaron 53% a nivel nacional. El mes pasado se registró un promedio diario de 456.3, el más bajo desde enero de 2018.