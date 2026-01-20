Publicidad

presidencia

Los 37 líderes criminales mexicanos llegan a ciudades de Estados Unidos

El secretario de Seguridad Pública informó que los presuntos delincuentes representaban una "amenaza real" para la seguridad del país. Ya son 92 los envíos en el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
mar 20 enero 2026 08:00 PM
traslado-operadores-EU.jpg
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se solicitó que no se aplique la pena de muerte. (Foto: SSP.)

Los 37 operadores de organizaciones criminales que México entregó al Gobierno de Donald Trump llegaron durante las últimas horas a ciudades estadounidenses.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que los delincuentes representaban "una amenaza real para la seguridad del país".

Se trata de la tercera tanda de líderes criminales que México envía a Estados Unidos durante el mandato de Claudia Sheinbaum.

Harfuch explicó que el envío de los presuntos delincuentes se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y con respeto a la soberanía nacional.

"Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladado a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país. La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. Una solicitud de @ElDepartamentoDeJusticia , se inició el compromiso de no solicitar la pena de muerte", informó.

Los presuntos delincuentes fueron enviados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

En la lista de reos que fueron trasladados de México a Estados Unidos hay integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, los Zetas y los Cabrera.

Este martes 20 de enero se cumple un año desde que Trump llegó al poder en Estados Unidos. En su segundo mandato ha nombrado a los cárteles como organizaciones terroristas y ha presionado a México para realizar más acciones para frenar el tráfico de fentanilo.

El envío se da a ocho días de que la presidenta Claudia Sheinbaum conversara vía telefónica con su homólogo Donald Trump para resaltar los resultados alcanzados por México en materia de seguridad, luego de que el mandatario de EU advirtiera de ataques a cárteles vía terrestre.

Con el envío de este martes, ya son los 92 los criminales extraditados a Estados Unidos, entre los que se destacan figuras como el narcotraficante Rafael Caro Quintero; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” y hermano de “El Señor de los Cielos”; Luis Gerardo Méndez, exmiembro del cártel de La Línea; Alder Martín Sotelo, acusado del homicidio de un oficial en Carolina del Norte; Andrew Clark, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, y José Rodolfo Villarreal, exintegrante del cártel de los Beltrán Leyva.

Aquí la lista completa de los trasladados hoy a Estados Unidos:

1. Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”.

2. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.

3. Óscar Hernández Flores.

4. Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del “Los Zetas”.

5. Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG.

6. Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.

7. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI.

8. Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.

9. Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”.

10. Guillermo Isaías Pérez Parra.

11. Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.

12. Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.

13. Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.

14. Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.

15. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.

16. Gustavo Adolfo Castro Medina.

17. Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del “Cártel del Pacifico”.

18. Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del “Cártel del Noreste”.

19. María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI.

20. Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”.

21. Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.

22. Luis Carlos Dávalos López.

23. Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.

24. Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del“Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.

25. Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

26. Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”.

27. Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrante de “Los Mayos”.

28. Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

29. José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG.

30. Juan Carlos Alonso Reyes.

31. Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.

32. Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al “Cártel del Pacífico-Los Mayos''.

33. Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.

35. José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.

36. José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.

37. José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

