El envío de 37 operadores del crimen no fue pactado con Trump en la llamada, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el envío a Estados Unidos de 37 operadores del organizaciones criminales no fue una petición que le hizo su homólogo Donald Trump en la llamada que sostuvieron el pasado lunes, sino una solicitud del Departamento de Justicia.

"En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es muy importante aclarar la decisión que se toma en el Consejo Nacional de seguridad. Se analiza y es una decisión que, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país, en términos de seguridad pública. Es una decisión soberana", afirmó.