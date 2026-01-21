Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El envío de 37 operadores del crimen no fue pactado con Trump en la llamada, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que fue una petición que realizó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
mié 21 enero 2026 08:48 AM
operadores-criminales-eu.jpg
(X/@OHarfuch)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el envío a Estados Unidos de 37 operadores del organizaciones criminales no fue una petición que le hizo su homólogo Donald Trump en la llamada que sostuvieron el pasado lunes, sino una solicitud del Departamento de Justicia.

"En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es muy importante aclarar la decisión que se toma en el Consejo Nacional de seguridad. Se analiza y es una decisión que, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país, en términos de seguridad pública. Es una decisión soberana", afirmó.

Publicidad

Este martes 20 de enero, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que se envió a 37 delincuentes a EU por representar "una amenaza real para la seguridad del país".

En la lista de los enviados hay integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, los Zetas y los Cabrera.

Te puede interesar:

traslado-operadores-EU.jpg
presidencia

Los 37 líderes criminales mexicanos llegan a ciudades de Estados Unidos

Publicidad

En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Sheinbaum explicó que fue una decisión soberana del Consejo Nacional de Seguridad, la cual se toma –dijo– a partir de si ayuda o no a México a disminuir la violencia.

"Fue a solicitud del Departamento de Justicia y ahí se analiza cada uno de los casos y, una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. Muchos de ellos extraditables, pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. (...) Obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas",

Mira también:

Guadalajara cartel founder Rafael Caro Quintero appears in Brooklyn Federal Court in Brooklyn, New York
México

Expertos: Traslado de capos es herramienta política ante aranceles de Trump

Publicidad

Tags

Donald Trump Narcotráfico

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad