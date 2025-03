No fue extradición de 29 narcos, fue 'envío' a solicitud de EU, dice Gertz Manero

Gertz: México ha cumplido, no debe ser sancionado por EU

El fiscal general de la República consideró que, en materia de seguridad, México ha cumplido, por lo que no hay justificación para ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos con la imposición de aranceles.

“Aquí no hay de que nosotros no estamos cumpliendo, eso sí quedó clarísimo. Hay una una ratificación del esfuerzo de México para combatir esta plaga y sobre todo el esfuerzo del gobierno de México para no proteger a ningún delincuente que tiene vinculaciones internacionales", señaló.

"La convención de Palermo de las Naciones Unidas es muy importante sobre delincuencia organizada, es decir, yo creo que esta reunión permitió establecer que México ha cumplido ampliamente con sus obligaciones en esta materia y que no tiene por qué ser sancionado de ninguna manera”, aseguró en la conferencia de prensa.

El fiscal explicó que durante el encuentro en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, se reconoció al gobierno de México por el trabajo que está haciendo contra el crimen organizado.

“Creo que fue una una reunión muy positiva porque quedó muy claro lo que se está haciendo en México. Tanto el señor secretario de la Defensa como el de Marina establecieron con una precisión absoluta, la soberanía de nuestro país y yo creo que fue una reunión muy positiva”, indicó.