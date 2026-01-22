Publicidad

presidencia

Hércules, el polémico avión que modificó los aterrizajes de aeronaves militares de EU en México

El aterrizaje del Hércules C-130 en Toluca causó polémica por no contar con autorización del Senado. La presidenta Sheinbaum defendió su legalidad y anunció cambios en la política de traslados.
jue 22 enero 2026 03:54 PM
El avión Hércules en Toluca no solo generó polémica: provocó un cambio en los aterrizajes de aeronaves de EU
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los mexicanos que viajen a Estados Unidos para ser capacitados, lo harán en aeronaves de las Fuerzas Armadas. (Foto: Cuartoscuro. )

El aterrizaje de la aeronave Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, no solo generó controversia en el país debido a que el Senado de la República no autorizó su ingreso, también desencadenó un cambio en la política sobre el aterrizaje de aviones militares en territorio nacional.

El Lockheed C-130 Hércules, desarrollado en la década de 1950, es una aeronave empleada por la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para llevar a cabo misiones tácticas. Con una longitud de 29.8 metros, una envergadura de 40 metros y una altura de 11 metros, el C-130 es utilizado por Estados Unidos para transporte de personal militar, traslado de equipos bélicos, así como en misiones humanitarias y de auxilio ante desastres naturales.

El domingo 18 de enero, el aterrizaje del Hércules C-130 generó polémica, especialmente tras las reiteradas advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles intervenciones o ataques terrestres en México. Miembros de la oposición señalaron que no se había solicitado la autorización correspondiente para el ingreso de la aeronave, lo que generó aún más tensiones.

El senador Marko Cortés cuestionó la falta de solicitud formal al Senado para autorizar la entrada de la aeronave, pues recordó que la Constitución es clara al respecto.

"La Constitución es muy clara y la presencia y operación de militares extranjeros en México debe informarse y contar con la autorización del Senado de la República. Por eso, lo que no es aceptable es la falta de legalidad y de transparencia", señaló Cortés.

Por su parte, el senador del PRI, Manuel Añorve, denunció que el incidente representaba una violación a la Constitución y criticó al gobierno por el manejo de la situación. “Lo único que hay es un gobierno que miente, oculta, improvisa y luego quiere tapar sus pifias y malos manejos”, afirmó Añorve.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la legalidad del aterrizaje y afirmó que no hubo violación a la legislación mexicana. Explicó que la autorización del Senado solo es necesaria cuando se trata del ingreso de tropas extranjeras, lo cual no aplicaba en este caso.

“Y no se está violando ninguna ley ni nada, porque dijeron que ‘tendría que haber tenido permiso del Senado. No. El Senado aprueba cuando vienen tropas o vienen, más que ’tropas’, vienen capacitadores a México a entrenar”, explicó.

De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Política, es una de las facultades autorizar “la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”.

Capacitación de funcionarios, parte de la relación

De acuerdo con un documento de la Sedena, se autorizó el sobrevuelo, aterrizaje y pernocta en territorio mexicano de la aeronave C-130.

“Recoger personal de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la SSPyPC y su traslado al Centro de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas de Camp Shellby para fines de entrenamiento”, dice sobre el motivo del sobrevuelo.

En el oficio se aclara que el aterrizaje en el Aeropuerto de Toluca se realizó con la condición de que, antes de ingresar al espacio aéreo mexicano, la aeronave debía reportarse al Centro de Control de Área correspondiente.

Además, se especificó que la aeronave no debía estar equipada con “armamento orgánico” y, en caso de contar con cámaras fotográficas o equipos de percepción remota, estos debían estar desactivados durante su estancia en territorio mexicano.

“La presente autorización de sobrevuelo, aterrizaje, pernocta en territorio mexicano no debe entenderse como una autorización de gestión de apoyos y uso de servicios aeroportuarios y complementarios, por lo que, en caso de requerir estos apoyos, deberá solicitarlos por el conducto de la Embajada de su país”, se aclara en el documento.

La presidenta Sheinbaum explicó que la capacitación de funcionarios por parte de ambos países, es común.

“Esta es una situación bilateral. Así como van –y no es nueva–, así como van –ahora pues se ha hecho más visible– personas de México, del Ejército, Marina o Secretaría de Seguridad a entrenarse allá. También ellos vienen a entrenarse aquí y fue parte de lo que se acordó bajo ciertas condiciones: qué se van a capacitar, cómo se van a capacitar y cuántas personas”, indicó.

El cambio para aterrizajes

Debido a las críticas por el ingreso y aterrizaje de la aeronave, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se modificará la política respecto al traslado de funcionarios. A partir de ahora, cuando mexicanos requieran viajar a Estados Unidos para recibir capacitación por parte de autoridades estadounidenses, serán trasladados en aeronaves mexicanas.

“Es muy importante que las capacitaciones se aprueben en el Consejo Nacional de Seguridad, no es nada más una institución que decide individualmente. Pero que es mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos, ¿no? Entonces es mucho mejor eso”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia del 21 de enero pasado.

