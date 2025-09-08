Intervención militar de EU, riesgo latente para México en la lucha contra cárteles

José Andrés Sumano, catedrático de El Colegio de la Frontera Norte, explica que la propuesta de una intervención extraterritorial no solo es políticamente rentable para el gobierno de Trump, sino una amenaza real.

Le conviene (a Trump) dar esta imagen de mano dura, de que se están dando grandes resultados en el combate al narcotráfico. Por ello, las piezas están colocadas para que, en su momento, podamos (ver) algún tipo de intervención. Es un riesgo real, la amenaza es latente". José Andrés Sumano, Colegio de la Frontera Norte.

Desde antes de que Trump asumiera su segundo mandato, la idea de una mayor intervención causó polémica en México, pues el republicano pidió a sus asesores propuestas para enfrentar a los cárteles “con o sin el consentimiento del Gobierno de México”.

Cuando Trump ganó las elecciones, la revista Rolling Stone reveló que el equipo del entonces presidente electo consideraba una “invasión suave” a México que incluyera operaciones especiales estadounidenses para asesinar a líderes de cárteles.

La "sombra" de la intervención no solo se mantiene, sino que tomó fuerza. Hace unas semanas, el diario estadounidense The New York Times publicó que se emitió una orden ejecutiva “secreta” para utilizar Fuerzas Armadas en operaciones directas en territorio extranjero contra cárteles de la droga que ya fueron declarados Organizaciones Terroristas.

En México, desde enero seis cárteles mexicanos ya son considerados como tal. Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y la nueva Familia Michoacana.

En enero, cuando firmó una orden ejecutiva se preguntó a Trump si se abría la puerta para una intervención militar, a lo que respondió: "Es posible. Cosas más raras se han visto".

En sus primeros minutos como presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para clasificar como terroristas a cárteles. (Foto: Anna Moneymaker/Getty Images)

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró que la guerra contra los cárteles busca evitar que México se convierta en un "narcoestado" y advirtió que espera que el gobierno mexicano haga lo que le corresponde o, de lo contrario, Estados Unidos actuaría.

"Esperamos que lo hagan, y si no lo hacen, entonces, por supuesto, ya veremos qué hacer a partir de ahí", dijo en marzo pasado.

La desconfianza a México

La propuesta de intervenir México tomó fuerza desde febrero de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos clasificó como Organizaciones Terroristas Extranjeras y como Terroristas Globales Especialmente Designados a los seis grupos criminales mexicanos.

Keyla Vargas, coordinadora de Proyectos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (CASEDE), explica a Expansión Política que esa designación como terroristas tenía como uno de los propósitos combatir a los cárteles fuera del territorio estadounidense.

“Categorizar a las organizaciones criminales y grupos de narcotráfico como organizaciones terroristas le permite activar en Estados Unidos autorizaciones para el uso de fuerza militar y recursos específicos en temas de inteligencia y vigilancia que han sido diseñados para atacar a organizaciones terroristas”, refiere.