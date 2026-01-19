Sheinbaum asegura que desde octubre se autorizó el ingreso a México de avión militar de EU

En la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria federal expuso que este tipo de vuelos no son excepcionales y ocurren con frecuencia.

“No es nuevo que haya capacitación. Pregunté, este año ¿cuántos aviones de estos habían aterrizado por cuestiones logísticas en cuantas ocasiones? Me dijeron que ya varias veces aviones de este tipo han aterrizado en otras ocasiones, en otros años. La diferencia ahora es que llegaron a Toluca”, detalló.

En redes sociales, el gabinete de seguridad afirmó que la presencia del Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca estaba autorizada por el Gobierno de México.

“Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, indicó.