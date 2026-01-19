Publicidad

presidencia

Sheinbaum asegura que desde octubre se autorizó el ingreso a México de avión militar de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la presencia de aeronaves de origen estadounidense en México no es excepcional; aclaró que el avión no tenía armamento.
lun 19 enero 2026 09:25 AM
sheinbaum-avion-militar.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la presencia del avión de Estados Unidos no fue excepcional. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el ingreso a México del avión militar de Estados Unidos –tipo Hércules C-130-, estaba pactado desde octubre como parte de un acuerdo para capacitación.

“Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, explicó.

En la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria federal expuso que este tipo de vuelos no son excepcionales y ocurren con frecuencia.

“No es nuevo que haya capacitación. Pregunté, este año ¿cuántos aviones de estos habían aterrizado por cuestiones logísticas en cuantas ocasiones? Me dijeron que ya varias veces aviones de este tipo han aterrizado en otras ocasiones, en otros años. La diferencia ahora es que llegaron a Toluca”, detalló.

En redes sociales, el gabinete de seguridad afirmó que la presencia del Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca estaba autorizada por el Gobierno de México.

“Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación. Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, indicó.

Este lunes, la presidenta aclaró que el avión estadounidense no traía armamento.

La presidenta explicó que a bordo de la aeronave viajaban funcionarios mexicanos que reciben capacitación del Comando Norte.

“Aterrizó el avión de Estados Unidos, subieron servidores públicos a ese avión y fueron allá a capacitación”, indicó.

