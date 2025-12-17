Sheinbaum solicita al Congreso permiso para que Marines de EU ingresen a México

Conforme al artículo 76, fracción III de la Constitución, el Ejecutivo dirigió su solicitud a la Cámara de Senadores, entre cuyas funciones está la de autorizar el paso de tropas extranjeras y estancias de buques de guerra extranjeros.

Según el escrito, ingresaría a territorio nacional una delegación conformada por 19 elementos de la Fuerza de Operaciones Especiales Navy SEAL's y 10 elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América.

La delegación ingresaría con armamento a bordo de una aeronave militar "Hércules C-130" de la Fuerza Aérea estadounidense y aterrizaría el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México. La salida sería del mismo lugar el 15 de abril de 2026.

Las tareas que realizaría el personal estadunidense se desarrollarían en cuatro fases, en el estado de México y en Campeche.

Aunque México sería el país anfitrión, la solicitud recibida por la Comisión Permanente establece que “elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina recibieron la invitación por parte del gobierno de los Estados Unidos de América para participar en el evento emergente denominado 'Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales'".

Las sedes de esa capacitación serían el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM) en Champotón, Campeche y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

La primera etapa se realizaría del 19 de enero al 13 de febrero de 2026, consistente en “operaciones terrestres” en el CENCAEIM del Estado de México.

La segunda sería del 16 de febrero al 6 de marzo de 2026, “operaciones aeromóviles”; la tercera fase, del 9 al 20 de marzo de 2026, “operaciones terrestres”, ambas en el CENCAEIM de Champotón, Campeche.

La cuarta y última etapa sería del 23 de marzo al 15 de abril de 2026, para “operaciones marítimas” en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.