México

FAA de EU emite alerta aérea en región cercana a México por “posibles actividades militares”

Las advertencias ocurren casi dos semanas después de que militares estadounidenses entraran a cielo venezolano para llevar a cabo la captura de Nicolás Maduro.
vie 16 enero 2026 06:18 PM
Las advertencias para las aerolíneas se lanzan en medio de tensiones en la región. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro )

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una serie de advertencias a las aerolíneas comerciales para aumentar precauciones cuando sobrevuelen espacio aéreo cercano a México, Centroamérica y algunos lugares de Sudamérica, ante posibles actividades militares y fallas que se puedan causar al Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS).

Las advertencias tendrán vigencia de 60 días. En Sudamérica se establecieron específicamente para Ecuador, Colombia y partes del Océano Pacífico oriental.

''Existen informes de interferencias intermitentes del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en el Océano Pacífico oriental'', indicó la FAA.

Si bien las aeronaves suelen recuperar el GNSS poco después de abandonar la zona de interferencia conocida, los efectos pueden persistir durante el vuelo y afectar a los vuelos posteriores, agregó.

La autoridad indicó que las aeronaves militares estadounidenses podrían operar a altitudes de sobrevuelo de crucero o inferiores, comúnmente utilizadas por la aviación civil, con poco o ningún aviso.

La FAA indicó que seguirá monitoreando la situación de seguridad de la aviación civil estadounidense en la región.

La FAA instó a las aerolíneas a reportar las interferencias del GNSS a su sitio web de anomalías GPS. También llamó a los operadores estadounidenses a reportar cualquier problema de seguridad al Centro de Operaciones de la FAA en Washington.

La advertencia se establece casi dos semanas después de que elementos militares estadounidenses ingresaran a Caracas, Venezuela, para detener a Nicolás Maduro Moros, señalado por terrorismo y narcotráfico.

También ocurre en medio de advertencias de Donald Trump sobre llevar a cabo otras operaciones militares en la región para combatir a los cárteles.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que Trump le ha insistido enviar militares a México, pero ella lo ha rechazado todas las veces.

