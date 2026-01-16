FAA de EU emite alerta aérea en región cercana a México por “posibles actividades militares”

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una serie de advertencias a las aerolíneas comerciales para aumentar precauciones cuando sobrevuelen espacio aéreo cercano a México, Centroamérica y algunos lugares de Sudamérica, ante posibles actividades militares y fallas que se puedan causar al Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS).

Las advertencias tendrán vigencia de 60 días. En Sudamérica se establecieron específicamente para Ecuador, Colombia y partes del Océano Pacífico oriental.

''Existen informes de interferencias intermitentes del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en el Océano Pacífico oriental'', indicó la FAA.