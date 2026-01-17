Publicidad

México

Advertencia aérea de EU no restringe ni prohíbe vuelos de aerolíneas mexicanas, asegura Secretaría de Comunicaciones

La advertencia es una medida preventiva que aplica solo a los operadores estadounidenses y no cambiará la operación del espacio aéreo mexicano, aseguró la dependencia federal.
sáb 17 enero 2026 11:18 AM
Estados Unidos lanza advertencia aérea por posibles actividades militares
Las advertencias para las aerolíneas se lanzan en medio de tensiones en la región. (Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro)

La aviación civil mexicana no enfrentará afectaciones por la alerta que lanzó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos , aseguró la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Este viernes, el país norteamericano emitió una serie de advertencias para que las aerolíneas comerciales tomen precauciones cuando sobrevuelen el espacio aéreo cercano a México, Centroamérica y a algunos lugares de Sudamérica ante posibles actividades militares.

La aviación estadounidense explicó que existen informes de interferencias intermitentes del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en el Océano Pacífico oriental, lo que podría causar fallas durante los vuelos.

Advirtió, además, que las aeronaves militares estadounidenses podrían operar a altitudes de sobrevuelo de crucero o inferiores, comúnmente utilizadas por la aviación civil, con poco o ningún aviso.

Sin embargo, la SICT explicó que este aviso, denominado NOTAM, es de carácter preventivo. Se trata de una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo, afirmó.

“Es importante precisar que este NOTAM no constituye una prohibición”, indicó en un comunicado y agregó: “No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”.

La dependencia federal aseguró que consultó esta información con la FAA y que, de acuerdo con esta agencia, la advertencia fue emitida exclusivamente para los operadores civiles de los Estados Unidos, incluyendo sus aerolíneas y pilotos.

“Dicha autoridad únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país”, aclaró.

Como ocurre con otras NOTAM, la advertencia emitida es una medida de comunicación preventiva, reiteró la secretaría. Agregó que esas condiciones de interferencias ya habían sido identificadas semanas atrás por la FAA en la región del Caribe, por lo que la nueva advertencia ahora se extiende al área del Pacífico.

“La SICT reitera que no existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional", aseguró.

Sin embargo, la advertencia causó estupor porque se emite casi dos semanas después de que elementos militares estadounidenses intervinieran en Caracas, Venezuela, para detener al presidente Nicolás Maduro, señalado de supuesto terrorismo y narcotráfico.

También ocurre en medio de advertencias de Donald Trump sobre llevar a cabo otras operaciones militares en la región para combatir a los cárteles de la droga.

La Secretaría de Comunicaciones agregó que mantendrá una comunicación estrecha con las autoridades aeronáuticas.

"La SICT mantiene una comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de avisos, en el marco de la cooperación y la seguridad operacional”, apuntó.

