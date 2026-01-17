Advertencia aérea de EU no restringe ni prohíbe vuelos de aerolíneas mexicanas, asegura Secretaría de Comunicaciones

La aviación estadounidense explicó que existen informes de interferencias intermitentes del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en el Océano Pacífico oriental, lo que podría causar fallas durante los vuelos.

Advirtió, además, que las aeronaves militares estadounidenses podrían operar a altitudes de sobrevuelo de crucero o inferiores, comúnmente utilizadas por la aviación civil, con poco o ningún aviso.

Sin embargo, la SICT explicó que este aviso, denominado NOTAM, es de carácter preventivo. Se trata de una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo, afirmó.

“Es importante precisar que este NOTAM no constituye una prohibición”, indicó en un comunicado y agregó: “No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”.

La dependencia federal aseguró que consultó esta información con la FAA y que, de acuerdo con esta agencia, la advertencia fue emitida exclusivamente para los operadores civiles de los Estados Unidos, incluyendo sus aerolíneas y pilotos.

“Dicha autoridad únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país”, aclaró.