Tren de Aragua, el cártel venezolano en la mira de Trump que se expande en México

Un reporte de Insight Crime , un centro dedicado a estudiar la delincuencia organizada en América Latina y el Caribe, plantea que la expansión de la organización se debe a la salida de venezolanos de su país.

“Esta expansión transnacional se produjo a expensas del masivo éxodo venezolano. Desde la prisión de Tocorón, en Aragua, la banda supervisaba y se beneficiaba de células establecidas en al menos otros tres países suramericanos”, refiere.

Al Tren de Aragua se le atribuyen una serie de delitos graves, como la trata de personas y explotación sexual, el tráfico de drogas y de migrantes, así como extorsión, secuestro, homicidios, minería ilegal, ciberdelincuencia y robo.

De Chiapas a 11 entidades

Desde 2022, el Tren de Aragua tiene presencia en México. Su incursión comenzó en Chiapas, donde las autoridades identificaron su operación en Frontera Chimalapa y Tapachula, con actividades como la explotación y los préstamos informales bajo la modalidad de "gota a gota".

Con el tiempo, la organización expandió su presencia a otras entidades del país. Actualmente, tiene operaciones en Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Tamaulipas y Chihuahua.

Para expandir su influencia en México y otros países, el Tren de Aragua formó alianzas con organizaciones locales y grandes grupos criminales. En México, estas alianzas incluyen al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Tren de Aragua ha mantenido numerosos vínculos con el crimen organizado y con grupos carcelarios, tanto en Venezuela como en otros países, con los que ha establecido pactos de no agresión e incluso alianzas para repartirse las rentas criminales”, agrega Insight Crime.

En la Ciudad de México, ya se había identificado la operación del Tren de Aragua en redes de explotación sexual, así como en la muerte de dos mujeres venezolanas y diversas ejecuciones.

En el norte del país, se detectó que miembros de la organización cobraban cuotas a migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos.

En octubre pasado, el el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que el Tren de Aragua aún no era considerado un generador de violencia en el país. “Hemos tenido detenciones de varios grupos delincuenciales de Venezuela, de Sudamérica, sin embargo, este grupo no lo tenemos registrado como principal generador de violencia”, dijo el funcionario.

El secretario de Seguridad Pública explicó que varias de las detenciones de integrantes de esta organización se han realizado en CDMX. (Foto: SSP.)

Este viernes 16 de enero, tras la detención de seis integrantes del cártel en la CDMX, el secretario afirmó que aunque se han incrementado las detenciones de elementos de este grupo, no se tiene identificada una expansión.

“Presentamos la última detención y hemos estado deteniendo en la zona centro del país. De las 11 entidades, en la zona centro no tenemos una presencia significativa, pero han sido delitos lamentables relacionados con explotación sexual. De las primeras detenciones ya fueron sentenciados”, explicó en la mañanera realizada en el Estado de México.