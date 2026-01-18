Tren de Aragua, el cártel venezolano en la mira de Trump que se expande en México

El Tren de Aragua, designado como Organización Terrorista Extranjera (OTE) por el gobierno de Estados Unidos, no solo se consolidó como uno de los grupos criminales más poderosos de Venezuela, también logró extender su influencia más allá de las fronteras de ese país.
En México, por ejemplo, opera en al menos once entidades federativas, incluida la Ciudad de México, donde recientemente fueron detenidos seis de sus miembros.
Fundado en 2014 por Héctor Guerrero Flores dentro de la prisión de Tocorón, en Aragua, la organización comenzó como una banda local, pero hoy su presencia se extiende a varios países como Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Chile y México.
Publicidad
Un reporte de Insight Crime , un centro dedicado a estudiar la delincuencia organizada en América Latina y el Caribe, plantea que la expansión de la organización se debe a la salida de venezolanos de su país.
“Esta expansión transnacional se produjo a expensas del masivo éxodo venezolano. Desde la prisión de Tocorón, en Aragua, la banda supervisaba y se beneficiaba de células establecidas en al menos otros tres países suramericanos”, refiere.
Al Tren de Aragua se le atribuyen una serie de delitos graves, como la trata de personas y explotación sexual, el tráfico de drogas y de migrantes, así como extorsión, secuestro, homicidios, minería ilegal, ciberdelincuencia y robo.
De Chiapas a 11 entidades
Desde 2022, el Tren de Aragua tiene presencia en México. Su incursión comenzó en Chiapas, donde las autoridades identificaron su operación en Frontera Chimalapa y Tapachula, con actividades como la explotación y los préstamos informales bajo la modalidad de "gota a gota".
Con el tiempo, la organización expandió su presencia a otras entidades del país. Actualmente, tiene operaciones en Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Tamaulipas y Chihuahua.
Para expandir su influencia en México y otros países, el Tren de Aragua formó alianzas con organizaciones locales y grandes grupos criminales. En México, estas alianzas incluyen al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“El Tren de Aragua ha mantenido numerosos vínculos con el crimen organizado y con grupos carcelarios, tanto en Venezuela como en otros países, con los que ha establecido pactos de no agresión e incluso alianzas para repartirse las rentas criminales”, agrega Insight Crime.
En la Ciudad de México, ya se había identificado la operación del Tren de Aragua en redes de explotación sexual, así como en la muerte de dos mujeres venezolanas y diversas ejecuciones.
En el norte del país, se detectó que miembros de la organización cobraban cuotas a migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos.
En octubre pasado, el el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que el Tren de Aragua aún no era considerado un generador de violencia en el país. “Hemos tenido detenciones de varios grupos delincuenciales de Venezuela, de Sudamérica, sin embargo, este grupo no lo tenemos registrado como principal generador de violencia”, dijo el funcionario.
Este viernes 16 de enero, tras la detención de seis integrantes del cártel en la CDMX, el secretario afirmó que aunque se han incrementado las detenciones de elementos de este grupo, no se tiene identificada una expansión.
“Presentamos la última detención y hemos estado deteniendo en la zona centro del país. De las 11 entidades, en la zona centro no tenemos una presencia significativa, pero han sido delitos lamentables relacionados con explotación sexual. De las primeras detenciones ya fueron sentenciados”, explicó en la mañanera realizada en el Estado de México.
No hemos detectado una mayor expansión, pero hemos incrementado las detenciones.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.
Publicidad
La detención en la Ciudad de México de seis presuntos miembros del Tren de Aragua, quienes estaban vinculados a delitos como extorsión, trata de personas y tráfico de drogas, fue celebrada por el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson.
Este tipo de acciones trascienden fronteras. Al desarticular redes criminales transnacionales, se fortalece la seguridad regional y se protege a nuestras comunidades. Reconocemos el trabajo del @GabSeguridadMX por estas detenciones en la Ciudad de México, que contribuyen a que… https://t.co/yAtuVF0YHV
El hecho ocurre también cuando México está cambiando la política de “abrazos, no balazos” en materia de seguridad y optado por una confrontación directa al crimen, lo que se traduce en más detenciones de presuntos delincuentes y más decomisos de drogas.
El viraje del gobierno mexicano responde a que Estados Unidos ejerce presión para que se haga más contra los cárteles, pues considera que gobiernan México.
“Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México… Está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los carteles gobiernan México”, dijo Trump el pasado 4 de enero.
Publicidad
En la mira de EU
El Tren de Aragua es una organización que está en la mira de Estados Unidos desde hace varios meses. En febrero del año pasado, la administración de Trump la nombró Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global especialmente designada (SDGT), al considerarla como una agrupación brutal que incurre en varios delitos.
“Tren de Aragua es una organización transnacional originaria de Venezuela con células en Colombia, Perú y Chile, y con informes de presencia esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil. Este brutal grupo criminal ha realizado secuestros, extorsionado a empresas, sobornado a funcionarios públicos, autorizado a sus miembros a atacar y matar a agentes del orden estadounidenses y asesinado a un opositor venezolano”, expuso el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros en marzo del año pasado, lo que permitió ordenar que todos los enemigos extranjeros fueran sometidos a aprehensión, detención y expulsión inmediatas, además de que se les impidiera residir en los Estados Unidos.
Además, la justicia estadounidense relacionó al Tren de Aragua con Nicolás Maduro, extraído de Venezuela y acusado de delitos de narcoterrorismo.
En la acusación formal del Departamento de Justicia, se señala que Maduro integró al Tren de Aragua a la estructura que convirtió a Venezuela en un país exportador de drogas como cocaína hacia Estados Unidos.
"En varias ocasiones desde 1999, aproximadamente, funcionarios venezolanos, incluyendo a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, los acusados, se han asociado con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua", se lee en la acusación.