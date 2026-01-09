Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum pide a funcionarios interesados en 2027, renunciar a cargos públicos

Ante posibles actos adelantados de precampaña, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Instituto Nacional Electoral deberá determinar si se incurre en algúna violación a la legislación.
vie 09 enero 2026 10:23 AM
sheinbaum-elecciones-2027.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a quienes están en el gobierno ya les ha explicado que si aspiran a un cargo de elección popular, deberán dejar su puesto. (Foto: Presidencia de México.)

A un año de que se realicen las elecciones de 2027 en las que además de la Cámara de Diputados se renovarán 17 gubernaturas, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los aspirantes a una candidatura de Morena, renunciar si tienen un cargo público, ello, dijo, para evitar confusiones.

“Como lo he dicho a todos los compañeros, lo saben los que están en el gobierno, si desean ellos ser candidatos en el (20)27 y participar en la encuesta que normalmente hace nuestro partido, que hace Morena, yo estoy de licencia ahorita en este momento, que renuncien para que no haya confusión”, dijo desde en su conferencia realizada este viernes en Acapulco.

Publicidad

En las elecciones intermedias estarán en disputa miles de cargos públicos, entre ellos 17 nuevos gobernadores, 500 diputaciones federales, 16 alcaldes de la Ciudad de México, 680 presidentes municipales, 1,088 diputados locales y también se realizará otra elección del Poder Judicial en la que se elegirán a 1,700 jueces y magistrados.

Ante posibles anticipados actos de precampaña de algunos interesados en ser candidatos, la presidenta afirmó que es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionar a quienes pudieran incurrir en alguna violación a la ley electoral.

Desde hace algunos meses varios morenistas han señalado por promoverse con el objetivo de obtener una candidatura para participar en las elecciones de 2027, entre ellos la senadora Andrea Chávez quien es mencionada para contender por la gubernatura de Chihuahua.

Te recomendamos:

andrea-chavez-sheinbaum.jpg
presidencia

Sheinbaum enviará carta a Morena tras señalamientos en contra de Andrea Chávez

Otros morenistas más han levantado la mano, ello a pesar de las nuevas reglas de Morena para no postular a familiares de autoridades en el cargo, como es el caso de Saúl Monreal quien aspiraría al gobierno de Zacatecas.

Adelantar sus aspiraciones a una candidatura generó que la presidenta Sheinbaum enviara en mayo pasado una carta a Morena para solicitarles respetar las reglas.

Publicidad

"Para la participación en la elección del 2027, es importante que haya reglas claras. Sugiero que el Comité Ejecutivo de Morena las proponga al Consejo en enero de 2026, cumpliendo con las leyes electorales. Recordemos que la mejor campaña es la de ras de tierra, la que se hace casa por casa, la que convence, no la que usa más recursos económicos, sino la más cercana al pueblo", dice el documento en el punto 10.

Este año Morena realizará las encuestas mediante las que definirá a sus candidatos a elección popular y de acuerdo con Luisa María Alcalde, presidenta del partido, se espera que tras la definición, en el partido se mantenga la unidad.

“Está claro cuál es la ruta, después de la encuesta cerrar filas y en unidad, la gran mayoría entiende muy bien esto, entonces, yo confío que eso va a suceder en la mayoría de entidades federativas, no vislumbramos que haya mayores diferencias”, dijo en diciembre pasado la presidenta.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Va por México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad