Sheinbaum pide a funcionarios interesados en 2027, renunciar a cargos públicos

En las elecciones intermedias estarán en disputa miles de cargos públicos, entre ellos 17 nuevos gobernadores, 500 diputaciones federales, 16 alcaldes de la Ciudad de México, 680 presidentes municipales, 1,088 diputados locales y también se realizará otra elección del Poder Judicial en la que se elegirán a 1,700 jueces y magistrados.

Ante posibles anticipados actos de precampaña de algunos interesados en ser candidatos, la presidenta afirmó que es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionar a quienes pudieran incurrir en alguna violación a la ley electoral.

Desde hace algunos meses varios morenistas han señalado por promoverse con el objetivo de obtener una candidatura para participar en las elecciones de 2027, entre ellos la senadora Andrea Chávez quien es mencionada para contender por la gubernatura de Chihuahua.

Otros morenistas más han levantado la mano, ello a pesar de las nuevas reglas de Morena para no postular a familiares de autoridades en el cargo, como es el caso de Saúl Monreal quien aspiraría al gobierno de Zacatecas.

Adelantar sus aspiraciones a una candidatura generó que la presidenta Sheinbaum enviara en mayo pasado una carta a Morena para solicitarles respetar las reglas.

