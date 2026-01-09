Sheinbaum pide a funcionarios interesados en 2027, renunciar a cargos públicos

A un año de que se realicen las elecciones de 2027 en las que además de la Cámara de Diputados se renovarán 17 gubernaturas, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los aspirantes a una candidatura de Morena, renunciar si tienen un cargo público, ello, dijo, para evitar confusiones.
“Como lo he dicho a todos los compañeros, lo saben los que están en el gobierno, si desean ellos ser candidatos en el (20)27 y participar en la encuesta que normalmente hace nuestro partido, que hace Morena, yo estoy de licencia ahorita en este momento, que renuncien para que no haya confusión”, dijo desde en su conferencia realizada este viernes en Acapulco.