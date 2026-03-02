Publicidad

presidencia

Sheinbaum critica a la ONU por conflicto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de triste la situación y llamó a que se recupere el papel de la política diplomática multilateral.
lun 02 marzo 2026 11:19 AM
Sheinbaum-iran-eu.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la ONU ha perdido fuerza. (Foto: Presidencia de México.)

Ante el conflicto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque perdió fuerza y dejó de cumplir su labor.

“Pues la ONU dejó de cumplir su labor, o sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso pues no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser”, indicó en su conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, Sheinbaum calificó como triste la situación que ocurre con Irán, luego de que el sábado pasado fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron objetivos militares y del régimen en Irán.

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", dijo Donald Trump en un mensaje a los iraníes desde su residencia de Palm Beach, en Florida. Irán respondió con el lanzamiento de misiles en contra del territorio israelí.

La mandataria federal planteó que debe recuperarse la política diplomática, en la que la ONU es una pieza clave-

“Tiene que recuperarse el papel de la política diplomática multilateral y es pues triste, por decir lo menos, lo que ocurre porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil. Al final quienes sufren pues es los pueblos”, señaló.

La presidenta afirmó que desde México el llamado es a que haya una solución pacífica en el conflicto entre los países.

“Entonces por eso el llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos, evitar las guerras, siempre pugnar por la paz”, añadió.

Sheinbaum aseguró que debe respetarse la autodeterminación de los pueblos y que, cuando hay un país en el que se presenta una violación a los derechos humanos, debe buscarse una solución.

“Si hay un país en donde hay violación a los derechos humanos, debe encontrarse la solución, no a partir de invasiones o guerra. Esa es nuestra posición, siempre ha sido esta nuestra posición y siempre buscar la solución pacífica”, indicó.

Que el deporte lleve a la paz

Respecto a que Estados Unidos es una de las sedes del Mundial, la presidenta consideró que uno de los propósitos del deporte es la paz.

“Yo creo que el objetivo de estas gestas mundialistas es que el deporte te lleve a la paz, que la comunicación entre los pueblos, a través de la competencia deportiva, busque la paz, más allá de otros temas que siempre se dan relacionados con el mundial de fútbol”, señaló.

