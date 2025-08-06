Sheinbaum pide a Morena evitar disputas internas por reformas y candidaturas

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los integrantes de Morena evitar cualquier tipo de disputa interna durante la discusión de iniciativas de reforma y la definición de candidaturas como advirtió que puede suceder el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal.
“Como lo planteó Ricardo Monreal es más bien que no vaya a ocurrir, cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división”, aseguró este miércoles en su mañanera.