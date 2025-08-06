Publicidad

presidencia

Sheinbaum pide a Morena evitar disputas internas por reformas y candidaturas

La presidenta pidió a los integrantes del movimiento evitar divisiones, cuidar la unidad en el partido y que ninguna reforma genere disputas.
mié 06 agosto 2025 09:42 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los morenistas cuidar la unidad del movimiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los integrantes de Morena evitar cualquier tipo de disputa interna durante la discusión de iniciativas de reforma y la definición de candidaturas como advirtió que puede suceder el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal.

“Como lo planteó Ricardo Monreal es más bien que no vaya a ocurrir, cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división”, aseguró este miércoles en su mañanera.

En un mensaje en sus redes sociales, Monreal afirmó que hay algunas reformas que generan disputas en Morena, entre ellas la que eliminó el nepotismo y la reelección, las cuales incluso fueron modificadas por los legisladores.

“Una etapa que, frente a las reformas que ya se han presentado y aprobado como la no reelección y la del nepotismo electoral, que a pesar de se aplican en el 2030, en el caso de Morena, decidió aplicarlas a partir de del 2027, y es una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que, por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantenerla a un lado”, afirmó el legislador.

“Ya desde ahora se presenta en la lucha anticipada por lograr ser candidatos o candidatas a gobernadores o gobernadoras o a la reelección de diputados federales, o la elección de presidentes municipales, regidores, síndicos y concejales. Va a ser una etapa muy importante en la que Morena necesita cohesión, unidad”, resaltó.

Al respecto, la presidenta pidió a quienes están en el movimiento y tienen un cargo partidista cuidar al partido.

“Todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias, yo tengo otra responsabilidad, pues deben cuidar la unidad del movimiento”, señaló.

Sheinbaum recordó que cuando no era presidenta ella procuro la unidad del partido, por lo que espera que no haya temas que fracturen la unidad partidista.

“Lo hice como candidata a la Presidencia de la República hasta que dejé mis responsabilidades partidarias, pero aquí también tengo una responsabilidad de conducir un proyecto de nación. Entonces mi lectura es más bien en ese sentido de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna”, agregó.

