Sheinbaum pide a Morena evitar disputas internas por reformas y candidaturas

En un mensaje en sus redes sociales, Monreal afirmó que hay algunas reformas que generan disputas en Morena, entre ellas la que eliminó el nepotismo y la reelección, las cuales incluso fueron modificadas por los legisladores.

“Una etapa que, frente a las reformas que ya se han presentado y aprobado como la no reelección y la del nepotismo electoral, que a pesar de se aplican en el 2030, en el caso de Morena, decidió aplicarlas a partir de del 2027, y es una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que, por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantenerla a un lado”, afirmó el legislador.

Ayudamos más promoviendo la cohesión y expansión de MORENA, que su división y partición en varias expresiones. Es un error organizar formaciones partidistas al margen del movimiento nodriza, porque compiten por la misma base de apoyo. Columna, vía @Mileniohttps://t.co/IMwAOiBwE3 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 5, 2025

“Ya desde ahora se presenta en la lucha anticipada por lograr ser candidatos o candidatas a gobernadores o gobernadoras o a la reelección de diputados federales, o la elección de presidentes municipales, regidores, síndicos y concejales. Va a ser una etapa muy importante en la que Morena necesita cohesión, unidad”, resaltó.