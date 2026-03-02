Reforma electoral busca recuperar la esencia de la democracia, responde Sheinbaum al PT

Este fin de semana, el PT se manifestó en contra de una propuesta de reforma electoral que represente una regresión en contra de la democracia en México.

"Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país", advirtió el aliado de Morena.

Al respecto, la presidenta explicó que su propuesta de reforma fue elaborada a partir de demandas ciudadanas, en particular para que no haya legisladores sin pasar por las urnas y que se reduzcan los costos del sistema electoral.

“Todo lo contrario al partido de Estado, nada que ver, se mantiene la representación de los partidos políticos pero con votación, esa es la única diferencia, ya no son las listas definidas por una persona”, indicó.

La presidenta evadió debatir con el PT, pero aclaró que Morena no impulsaría un partido de Estado debido a que esa fue una de las luchas que dieron.

“No vamos al partido de Estado, jamás, pues si nosotros peleamos contra eso. Partido de Estado era un partido autoritario, un Estado autoritario”, añadió.

Sheinbaum informó que este mismo lunes se enviará a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma, pero antes revisará la iniciativa.

Insistió en que está cumpliendo con enviar la propuesta, pero dependerá de los legisladores si la aprueban o no.