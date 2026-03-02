Publicidad

Reforma electoral busca recuperar la esencia de la democracia, responde Sheinbaum al PT

Sheinbaum informó que este mismo lunes se enviará la reforma electoral al Congreso, pero antes se dará una última revisada a la iniciativa.
lun 02 marzo 2026 09:39 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la propuesta de la reforma es fortalecer la democracia que es la representación del pueblo. (Foto: Presidencia de México.)

Con la propuesta de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se busque instaurar un “partido de Estado” como lo planteó el Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena y aseguró que el propósito es fortalecer la democracia.

“No es verdad, no sé por qué lo hayan planteado. Ayer lo decía en el evento en Comondú, en Baja California Sur, y lo más importante es la reforma que estamos planteando, es recuperar la esencia de la democracia que es la representación del pueblo. La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos políticos”, explicó este lunes.

Este fin de semana, el PT se manifestó en contra de una propuesta de reforma electoral que represente una regresión en contra de la democracia en México.

"Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país", advirtió el aliado de Morena.

Al respecto, la presidenta explicó que su propuesta de reforma fue elaborada a partir de demandas ciudadanas, en particular para que no haya legisladores sin pasar por las urnas y que se reduzcan los costos del sistema electoral.

“Todo lo contrario al partido de Estado, nada que ver, se mantiene la representación de los partidos políticos pero con votación, esa es la única diferencia, ya no son las listas definidas por una persona”, indicó.

La presidenta evadió debatir con el PT, pero aclaró que Morena no impulsaría un partido de Estado debido a que esa fue una de las luchas que dieron.

“No vamos al partido de Estado, jamás, pues si nosotros peleamos contra eso. Partido de Estado era un partido autoritario, un Estado autoritario”, añadió.

Sheinbaum informó que este mismo lunes se enviará a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma, pero antes revisará la iniciativa.

Insistió en que está cumpliendo con enviar la propuesta, pero dependerá de los legisladores si la aprueban o no.

Desplegado contra la reforma, un símbolo del PRIAN

La presidenta cuestionó que el senador Manlio Fabio Beltrones y los excandidatos presidenciales Francisco Labastida, del PRI, y Diego Fernández de Cevallos, del PAN, emitieran un desplegado para criticar la propuesta de reforma electoral.

“¿No les llama la atención un desplegado que salió el fin de semana firmado por Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, (Francisco) Labastida y (Jorge) Alcocer? Todos creación de (Carlos) Salinas de Gortari, todos. Es el mejor símbolo del PRIAN”, indicó.

