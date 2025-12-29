Publicidad

presidencia

Sheinbaum defiende labor de Mario Delgado ante llamados de Marx Arriaga

La presidenta aseguró que depende del director de Materiales Educativos quedarse en su cargo, luego de que pidieron su renuncia tras llamar a crear comités de defensa de “los valores del obradorismo”.
lun 29 diciembre 2025 10:51 AM
claudia sheinbaum defensa de la SEP
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la SEP debe cumplir con el derecho a la educación pública, por lo que aseguró que Mario Delgado hace “buen trabajo”. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una “rebelión” al interior de Morena y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de que el director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, llamó a crear comités con valores del obradorismo para evitar que la dependencia que encabeza Mario Delgado sea capturada por personas que presuntamente buscan privatizar la educación.

“¿Cuál rebelión interna? Siempre hemos luchado por el derecho a la educación y ahora es con mas fuerza todavía. La lucha desde el gobierno por la defensa de la educación pública, su mejora, la garantía de que todos los mexicanos tengan acceso a la educación”, declaró la mandataria.

En conferencia, la presidenta enfatizó que una persona no es portadora de la ideología de la autollamada Cuarta Transformación, pues aclaró que “el pueblo de México” es el único que lo es.

“El legado del presidente Andrés Manuel López Obrador está en el pueblo. El trabajo que hacemos ¿quién lo juzga? El pueblo y la gente está contenta con el trabajo que hacemos”, mencionó.

Señaló que únicamente hay debate interno en la 4T, pero la SEP debe cumplir con el derecho a la educación pública, por lo que aseguró que Mario Delgado hace “buen trabajo”.

“Está bien que hay ideas distintas, pero lo que es importante es que se trabaje en equipo. En el Gabinete todos trabajamos en equipo”, mencionó la presidenta.

Agregó que dependerá de Marx Arriaga mantenerse en su cargo como dirgecto general de Materiales Educativos, luego de que legisladores de oposición exigieron su destitución al considerar que busca “ideologizar” y “adoctrinar” a los niños y adolescentes.

Este fin de semana Marx Arriaga llamó a crear comités de defensa de “los valores del obradorismo y la Cuarta Transformación” para que sean contrapeso de los actuales funcionarios de la SEP y defiendan los libros de texto gratuito coordinados por él en 2022.

Acusó a Mario Delgado de pretender “privatizar la educación” y de que las “cloacas” de las SEP abandonaron el obradorismo.

“En pocas palabras, en los Comités nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos como contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos que buscan privatizar la educación. Nuestra meta será refundar la SEP y el Sistema Educativo Nacional”, señaló Marx Arriaga.

