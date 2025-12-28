Legisladores de oposición piden la destitución de Marx Arriaga de la SEP

“En pocas palabras, en los Comités nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos como contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos que buscan privatizar la educación. Nuestra meta será refundar la SEP y el Sistema Educativo Nacional”, señaló Marx Arriaga.

Ante ello, diversos legisladores pidieron su salida de la SEP. La senadora Carolina Viggiano, del PRI, exigió que Marx Arriaga sea removido de su cargo y lo calificó como "un peligro para el sistema educativo nacional".

Además, mencionó que el funcionario “está obsesionado” con la ideología y carece de la solidez intelectual y cultural para estar frente de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP.

“Sí amerita que este señor sea removido. La presidenta (Claudia Sheinbaum) debería tomar con seriedad este asunto, no es cualquier tema, es un asunto muy delicado, es una locura, sin duda alguna”, dijo.

Mientras, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, cuestionó la convocatoria de Marx Arriaga, pues mencionó que el gobierno encabezado por Morena es una “secta”.

“¿Qué pretende? ¿Enseñarles a los niños que abrazar al crimen organizado está bien? ¿Hacerles creer que el narcodictador Nicolás Maduro es un ejemplo a seguir? ¿Promover la ineptitud como modelo aspiracional? ¡Es una mentada de madre!”, escribió desde sus redes sociales el también conocido como Alito.

En tanto, la diputada América Rangel, del PAN, señaló que el director de Materiales Educativos quiere volver la educación pública “más obradorista”, por lo que también llamó a la destitución del funcionario.

“Digámoslo claro: eso no es educación, es ADOCTRINAMIENTO. Y es exactamente el manual de la izquierda: usar las aulas para fabricar seguidores, no ciudadanos críticos. La educación NO tiene por qué ser “obradorista”, “morenista” ni de ninguna corriente”, escribió desde sus redes sociales.

Por ello, enfatizó que la educación pública en el país debe ser neutra y enfocada a que se enseñe a leer, escribir, matemáticas, ciencia y pensamiento crítico.

El diputado panista Héctor Saúl pidió a la presidenta que se "respeten los principios básicos que deben guiar la política educativa en nuestra nación". " ¡Ya basta de que intenten secuestrar la educación en nuestro país!", sentenció en redes sociales.

El diputado Francisco Javier Farías, de Movimiento Ciudadano, coincidió con los panistas al señalar que Arriaga busca “adoctrinar” desde la SEP para imponer “más obradorismo” como ideología llevada al socialismo.

“No podemos permitir que el país vaya encaminada la educación hacia ese rumbo (al socialismo). Lo que merece Marx Arriaga es ser despedido de forma inmediata, porque lo que pretende es adoctrina a las nuevas generaciones en la educación básica”, declaró el emecista.