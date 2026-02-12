Desde México no hubo nada que afectara el espacio aéreo, dice Sheinbaum sobre drones en EU

La mañana del miércoles 11 de febrero, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la suspensión de vuelos se debió al uso drones por parte de un cártel.

“La FAA y el DOW actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y los vuelos se están reanudando con normalidad”, informó.

— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) February 11, 2026

De acuerdo con la presidenta, desde su gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se le preguntó a Estados Unidos sobre la presencia de drones, pero aún no se recibe respuesta.

La mandataria federal consideró que el Gobierno de Estados Unidos deberá aclarar lo que pasó con la presencia del dron. “Hasta ahora no hay una información oficial, hubo comunicación de la Fiscal en el momento y un comunicado de transporte”, indicó.

Sheinbaum rechaza narcogobierno

Ante las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó de la presencia de narcogobiernos en Latinoamérica, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esto suceda en México

“No si vale la pena contestarle, pero hay algo que sí es muy importante y es que es absolutamente falso. Lo que primero, México ha decidido su propio destino sin copiarle a nadie, la Cuarta Transformación, el proyecto que representamos no se parece a nada en el mundo”, afirmó la mañana de este jueves.

La presidenta consideró que las acusaciones relacionadas con el narco son propaganda.