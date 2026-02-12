Publicidad

presidencia

Desde México no hubo nada que afectara el espacio aéreo, dice Sheinbaum sobre drones en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se pidió al Gobierno de Estados Unidos información sobre el presunto sobrevuelo de drones, pero no aún no recibe respuesta.
jue 12 febrero 2026 09:56 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó que haya un narcogobierno y señaló que no hay impunidad. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que desde México “no hubo nada” que afectara el espacio aéreo en El Paso, Texas, luego que se asegurara que la presencia de drones del cárteles mexicanos ocasionaron la suspensión de vuelos desde Estados Unidos.

“Como lo dije ayer, no hubo nada desde México, se puede tener esa certeza y, en todo caso, ellos tienen que dar la explicación oficial porque ni siquiera mencionan México”, dijo este jueves.

La mañana del miércoles 11 de febrero, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la suspensión de vuelos se debió al uso drones por parte de un cártel.

“La FAA y el DOW actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y los vuelos se están reanudando con normalidad”, informó.

De acuerdo con la presidenta, desde su gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se le preguntó a Estados Unidos sobre la presencia de drones, pero aún no se recibe respuesta.

La mandataria federal consideró que el Gobierno de Estados Unidos deberá aclarar lo que pasó con la presencia del dron. “Hasta ahora no hay una información oficial, hubo comunicación de la Fiscal en el momento y un comunicado de transporte”, indicó.

Sheinbaum rechaza narcogobierno

Ante las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó de la presencia de narcogobiernos en Latinoamérica, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esto suceda en México

“No si vale la pena contestarle, pero hay algo que sí es muy importante y es que es absolutamente falso. Lo que primero, México ha decidido su propio destino sin copiarle a nadie, la Cuarta Transformación, el proyecto que representamos no se parece a nada en el mundo”, afirmó la mañana de este jueves.

La presidenta consideró que las acusaciones relacionadas con el narco son propaganda.

Afirmó que muestra de que no hay impunidad es la detención de Diego Rivera, exalacalde de Tequila, vinculado con el delito de extorsión y presuntamente relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Es la mejor muestra de que hay cero impunidad, independientemente de que haya sido del partido político del que provenimos. Estaba cometiendo ilícitos y hay cero impunidad”, destacó.

México

EU espía con drones a cárteles de la droga en México, revelan medios de EU

