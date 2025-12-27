Mario Delgado defiende Nueva Escuela Mexicana... tras llamado de Marx Arriaga

En medio de la polémica por el llamado de Marx Arriaga a rebelarse y crear comités obradoristas en la SEP, El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es una política de Estado ''que consolida el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación, y coloca en el centro el derecho social a una formación integral con sentido humanista y científico''.

Delgado Carrillo dijo que este modelo educativo que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido fortalecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ''impulsa la rectoría del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN) y orienta la acción pública a garantizar condiciones de equidad, justicia social y bienestar para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país''.

Sin mencionar a Arriaga, Delgado destacó que durante el ciclo escolar 2025–2026 se imprimieron y distribuyeron más de 160 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG), ''con materiales pertinentes, actualizados y alineados a los principios pedagógicos de la NEM''.

De acuerdo con Delgado, en los sexenios morenistas se ha impulsado el mejoramiento de la infraestructura educativa a través de esquemas de participación comunitaria, ''atendiendo a más de 200 mil planteles escolares en todo el territorio nacional, lo que permite que las comunidades decidan de manera directa sobre las necesidades prioritarias de sus escuelas''.