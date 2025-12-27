Publicidad

México

Mario Delgado defiende Nueva Escuela Mexicana... tras llamado de Marx Arriaga

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, llamó a crear comités con valores del obradorismo para evitar que la dependencia que encabeza Mario Delgado sea capturada.
sáb 27 diciembre 2025 08:12 PM
Mañanera Saberes MX
Mario Delgado llegó a la SEP tras el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

En medio de la polémica por el llamado de Marx Arriaga a rebelarse y crear comités obradoristas en la SEP, El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es una política de Estado ''que consolida el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación, y coloca en el centro el derecho social a una formación integral con sentido humanista y científico''.

Delgado Carrillo dijo que este modelo educativo que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido fortalecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ''impulsa la rectoría del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN) y orienta la acción pública a garantizar condiciones de equidad, justicia social y bienestar para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país''.

Sin mencionar a Arriaga, Delgado destacó que durante el ciclo escolar 2025–2026 se imprimieron y distribuyeron más de 160 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG), ''con materiales pertinentes, actualizados y alineados a los principios pedagógicos de la NEM''.

De acuerdo con Delgado, en los sexenios morenistas se ha impulsado el mejoramiento de la infraestructura educativa a través de esquemas de participación comunitaria, ''atendiendo a más de 200 mil planteles escolares en todo el territorio nacional, lo que permite que las comunidades decidan de manera directa sobre las necesidades prioritarias de sus escuelas''.

El llamado de Arriaga

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, llamó a crear comités con valores del obradorismo para evitar que la dependencia que encabeza Mario Delgado sea capturada por personas que presuntamente buscan privatizar la educación en México.

"En los comités nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos como contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos que buscan privatizar la educación'', dijo Arriaga en un desplegado publicado en sus redes sociales.

''Nuestra meta será refundar SEP y el Sistema Educativo Nacional", abundó.

Desde 2022, Marx Arriaga encabeza el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y la elaboración de los libros de texto gratuitos.

Según él, su trabajo está encaminado a difundir el ''humanismo mexicano'', por encomienda del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Congreso Bibliotecas Publicas
Marx Arriaga ha protagonizado varias polémicas desde que llegó a la SEP. (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

En su desplegado, Arriaga señaló que aunque se implementó un nuevo plan de estudio desde el sexenio de López Obrador, persisten "viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo neoliberal".

El funcionario dijo que la Coparmex, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial son algunos de los que buscan tener el control en la educación mexicana.

"Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y sus Libros de Texto Gratuitos", dijo.

"Los comités promueven (...) los valores del obradorismo y de la Cuarta Transformación. Logrando con dicha instrucción construir un poder popular, una masividad, bajo una formación política clara, sustentada en principios innegociables", agregó.

Arriaga dijo que ''si alguien sueña con hacer transas en educación, mejor espere otro sexenio o país".

