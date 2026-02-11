Sheinbaum descarta que uso de drones provocara cierre de vuelos en Texas

El secretario del Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó en sus redes sociales que la suspensión de vuelos fue por el uso drones por parte de un cártel.

The FAA and DOW acted swiftly to address a cartel drone incursion.



The threat has been neutralized, and there is no danger to commercial travel in the region.



The restrictions have been lifted and normal flights are resuming. https://t.co/xQA1cMy7l0 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) February 11, 2026

La FAA informó esta mañana que se reabrió el espacio aéreo y aclaró que no existía ningún tipo de amenaza para los vuelos comerciales.

“Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad.

The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal. — The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026

El uso de drones por parte del crimen organizado ya ha sido detectado anteriormente por autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

En mayo de 2025, la Patrulla Fronteriza detectó que desde 2022 más de 150,000 drones realizaron labores de vigilancia en la frontera, algunos de ellos operados por organizaciones criminales. Incluso se presume que en algunos se transportó droga.

“Es muy preocupante porque yo he visto videos donde los drones que arman causan daño a los seres humanos; mi gran preocupación es que se ocupen contra nuestros oficiales”, afirmó Gloria I. Chavez, jefa de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande.

Gabinete de seguridad se reunirá con el Comando Norte

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que integrantes del gabinete de Seguridad de México sostendrá una reunión con el Comando Norte de Estados Unidos.

"Están allá el general secretario (Ricardo Trevilla) y el almirante secretario (Raymundo Pedro Morales), viajaron ayer. Es una reunión de varios países con el Comando Norte, el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) va a viajar mañana a una serie de reuniones que ya están pactadas", indicó en su mañanera.