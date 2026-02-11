Publicidad

presidencia

Sheinbaum descarta que uso de drones provocara cierre de vuelos en Texas

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no se tiene información del uso de drones por parte del crimen organizado en el espacio aéreo.
mié 11 febrero 2026 11:38 AM
Sheinbaum-drones-texas.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que integrantes del gabinete de seguridad sostendrán una reunión con el Comando Norte en Estados Unidos. (Foto: Presidencia de México.)

Tras suspensión de vuelos en el Aeropuerto de El Paso, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no se tiene información del uso de drones por parte de cárteles en la frontera con Estados Unidos.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información la FAA o cualquier área de Estados Unidos puede preguntarla al Gobierno de México”, indicó.

El espacio aéreo en EU cerró por “razones de seguridad”, aunque no se precisaron detalles.

El secretario del Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó en sus redes sociales que la suspensión de vuelos fue por el uso drones por parte de un cártel.

La FAA informó esta mañana que se reabrió el espacio aéreo y aclaró que no existía ningún tipo de amenaza para los vuelos comerciales.

“Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad.

El uso de drones por parte del crimen organizado ya ha sido detectado anteriormente por autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

En mayo de 2025, la Patrulla Fronteriza detectó que desde 2022 más de 150,000 drones realizaron labores de vigilancia en la frontera, algunos de ellos operados por organizaciones criminales. Incluso se presume que en algunos se transportó droga.

“Es muy preocupante porque yo he visto videos donde los drones que arman causan daño a los seres humanos; mi gran preocupación es que se ocupen contra nuestros oficiales”, afirmó Gloria I. Chavez, jefa de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande.

Gabinete de seguridad se reunirá con el Comando Norte

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que integrantes del gabinete de Seguridad de México sostendrá una reunión con el Comando Norte de Estados Unidos.

"Están allá el general secretario (Ricardo Trevilla) y el almirante secretario (Raymundo Pedro Morales), viajaron ayer. Es una reunión de varios países con el Comando Norte, el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) va a viajar mañana a una serie de reuniones que ya están pactadas", indicó en su mañanera.

La reunión se realizará como parte del diálogo de seguridad que mantienen los gobiernos de México y Estados Unidos.

Sheinbaum detalló que, en el caso de los titulares de las Fuerzas Armadas, fueron invitados para escuchar el posicionamiento de Estados Unidos.

"La reunión de los Secretarios de Defensa y Marina, fueron invitados en particular junto con otros países a una reunión, van a escuchar. No llevan ningún posicionamiento más que el que el que ya conocemos, defensa de la soberanía, y van a escuchar pues de qué se trata la reunión", comentó.

