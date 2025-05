Marzo 2025: México en la vorágine de la violencia

La reducción del dato, no de la violencia

Lo que vemos todos los meses en la mañanera son datos de víctimas de homicidio doloso registrados por procuradurías y fiscalías locales. Estos datos no son confiables para comprender el comportamiento de los propios homicidios dolosos y mucho menos son válidos para ver la dinámica de la violencia homicida. Me explico.

No son confiables porque con mucha probabilidad no reportan con exactitud la cantidad de homicidios dolosos en carpetas de investigación. Ya sea por manipulación u omisión. Por otro lado, no son válidos para medir la violencia homicida porque dejan fuera los mecanismos empleados por las organizaciones criminales y otros actores políticos y sociales para la desaparición sistemática de cadáveres. Que la cifra oficial no capte un asesinato no significa que no haya ocurrido.

La reducción de los homicidios dolosos que nos presentan en las mañaneras solamente es eso; disminución de datos oficiales con amplios márgenes para el sesgo y ciertamente anacrónicos para captar las nuevas dinámicas de exterminio del crimen organizado. No reflejan cambios en los patrones de la violencia.

Para destapar la realidad

Para aproximarnos de una forma más precisa —si bien ciertamente no perfecta— a la violencia homicida, particularmente a la que se refiere al crimen organizado, son necesarios más datos. El propio gobierno cuenta con otros registros que pueden ayudarnos a dicho propósito: feminicidio y personas desaparecidas y no localizadas. No son fenómenos desvinculados. Todos se relacionan con la violencia homicida ejercida por el crimen organizado y sus nuevos mecanismos de exterminio.

Cuando consideramos dichos datos y los problematizamos a nivel de los territorios locales, la realidad es completamente opuesta al oasis de seguridad que nos pintan en la mañanera y en otros canales oficialistas. Resulta mucho más congruente con los hechos y testimonios que vemos en los medios de comunicación locales a lo largo y ancho del país, con la reciente alza en la percepción de inseguridad de acuerdo con Inegi y la enorme preocupación sobre la situación de inseguridad que constantemente expresan las y los mexicanos en las encuestas de opinión apartidistas.

Estados bajo fuego

En marzo, México Evalúa reportó 10 entidades con un balance muy negativo de violencia homicida. Es el número más alto de entidades en esta situación desde que inició el sexenio de la presidenta Sheinbaum. Dicho de otro modo, prácticamente un tercio del país se encuentra en el peor escenario posible. Son las entidades con las tasas más altas de violencia homicida (considerando asesinatos, feminicidios y desapariciones) y las mismas registran una tendencia al alza en comparación del año anterior: Sinaloa, Tabasco, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Puebla, Nayarit y Ciudad de México. Todas estas entidades actualmente son disputadas de forma muy violenta por diversas organizaciones criminales. Sí, incluida la CDMX, en donde no paran las ejecuciones entre sicarios jóvenes.