Cochebomba, narcobloqueos y homicidios: inseguridad persiste a un mes del Plan Michoacán

El Plan Michoacán
Los homicidios del expresidente municipal de Uruapan Carlos Manzo y del empresario limonero Bernardo Bravo detonaron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzara la estrategia Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Compuesta por 12 ejes con más de 100 acciones y una inversión de más de 57,000 millones de pesos, el plan incluye el despliegue de 10,506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para implementar el Plan de Operaciones Paricutín, además de la llegada de 1,781 integrantes de la Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.
También se desplegaron 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 70 patrullas.
Asimismo se anunció la creación de Polos de Desarrollo Económico con una inversión de 292 millones de pesos para el apoyo de productores de limón, caña de azúcar, aguacate, mango y berries, obras de infraestructura, así como la entrega de programas sociales, entre ellos la nueva beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo de transporte a 80,000 estudiantes de Educación Superior.
El experto en seguridad Alberto Guerrero sostiene que, aunque las estadísticas puedan mostrar un descenso en la violencia en Michoacán, la entidad sigue inmersa en una crisis de violencia.
"Los números que celebra son ficción burocrática. Reducciones de homicidios en municipios donde hay presencia estatal visible, incrementos ocultos en territorios donde nadie reporta, estadísticas que miden cobertura mediática más que reducción de violencia. Michoacán sigue siendo uno de los estados más violentos de México, sigue siendo territorio donde el crimen organizado, no el Estado, ejerce soberanía. Sigue siendo laboratorio de ingobernabilidad, pero ahora tiene un plan que dice que no", refiere en su columna Gobernador en promo, comunidades en pánico.
El gabinete de seguridad del gobierno federal ofrecerá este martes en conferencia de prensa un informe sobre el Plan Michoacán.