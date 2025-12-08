Cochebomba, narcobloqueos y homicidios: inseguridad persiste a un mes del Plan Michoacán

La última postal de violencia fue la explosión de una bomba en el municipio de Coahuayana. Alrededor del mediodía se registró la detonación de explosivo frente a las instalaciones de la policía comunitaria.

La Fiscalía General de la República informó que atrajo la investigación que inicialmente se abrió por el delito de terrorismo, pero que después se reclasificó a delincuencia organizada.

Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están…

Michoacán es la séptima entidad más violenta por el número de homicidios dolosos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS), se ubica junto a Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México y Guerrero entre las entidades más violentas al concentrar el 51% de los homicidios dolosos ocurridos en el país.

Desde que el gobierno federal reforzó la estrategia de seguridad en la entidad, 59 homicidios se registraron en la entidad.

El pasado 17 de noviembre la entidad enfrentó una nueva ola de bloqueos cuando presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación tomaron siete tramos carreteros en 12 municipios de Michoacán.

El bloqueo fue acompañado por la quema de vehículos, en respuesta a que se realizó un operativo para detener a un objetivo prioritario del gobierno.