Cochebomba, narcobloqueos y homicidios: inseguridad persiste a un mes del Plan Michoacán

A un mes del reforzamiento de la estrategia de seguridad, la entidad sigue sumergida en una ola de violencia, cuyo último episodio fue la explosión de una bomba en Coahuayana.
lun 08 diciembre 2025 03:50 PM
coche-bomba
Frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, el sábado pasado se registró la explosión de una bomba. La FGR atrajo la investigación. (Foto: Cuartoscuro.)

A casi un mes del lanzamiento del Plan Michoacán, la violencia no cede en la entidad que se ubica como la séptima más insegura del país.

Alrededor de 60 homicidios dolosos, narcobloqueos y la explosión de una bomba son algunos de los episodios que se registraron en el último mes en la entidad en la que se reforzó la estrategia de seguridad.

La última postal de violencia fue la explosión de una bomba en el municipio de Coahuayana. Alrededor del mediodía se registró la detonación de explosivo frente a las instalaciones de la policía comunitaria.

La Fiscalía General de la República informó que atrajo la investigación que inicialmente se abrió por el delito de terrorismo, pero que después se reclasificó a delincuencia organizada.

Michoacán es la séptima entidad más violenta por el número de homicidios dolosos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS), se ubica junto a Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México y Guerrero entre las entidades más violentas al concentrar el 51% de los homicidios dolosos ocurridos en el país.

Desde que el gobierno federal reforzó la estrategia de seguridad en la entidad, 59 homicidios se registraron en la entidad.

El Plan Michoacán

Los homicidios del expresidente municipal de Uruapan Carlos Manzo y del empresario limonero Bernardo Bravo detonaron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzara la estrategia Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Compuesta por 12 ejes con más de 100 acciones y una inversión de más de 57,000 millones de pesos, el plan incluye el despliegue de 10,506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para implementar el Plan de Operaciones Paricutín, además de la llegada de 1,781 integrantes de la Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

También se desplegaron 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 70 patrullas.

El experto en seguridad Alberto Guerrero sostiene que, aunque las estadísticas puedan mostrar un descenso en la violencia en Michoacán, la entidad sigue inmersa en una crisis de violencia.

"Los números que celebra son ficción burocrática. Reducciones de homicidios en municipios donde hay presencia estatal visible, incrementos ocultos en territorios donde nadie reporta, estadísticas que miden cobertura mediática más que reducción de violencia. Michoacán sigue siendo uno de los estados más violentos de México, sigue siendo territorio donde el crimen organizado, no el Estado, ejerce soberanía. Sigue siendo laboratorio de ingobernabilidad, pero ahora tiene un plan que dice que no", refiere en su columna Gobernador en promo, comunidades en pánico.

El gabinete de seguridad del gobierno federal ofrecerá este martes en conferencia de prensa un informe sobre el Plan Michoacán.

Michoacán Inseguridad Claudia Sheinbaum

