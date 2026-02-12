Gobierno recupera 1,200 concesiones mineras por falta de pago o inactivas

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Fernando Aboitiz, expuso que dentro del terreno recuperado hay 250,000 hectáreas ubicadas en áreas naturales protegidas, las cuales formaban parte de 713 concesiones.

“Las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos. La ley marca que deben, si hay un retraso de dos años en el pago de derechos, es objeto de cancelación”, destacó.

Otra de las razones, destacó, es cuando no presentan informes de que están operando.

“Y en las omisiones de informes estadísticos y de obras, ¿qué significa esto? Son los trabajos que deberían de hacer, ya sean los concesionarios o las empresas, para demostrar que están haciendo trabajos de exploración. Si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están ociosos y que solo sirven para la especulación”, dijo.

Asimismo, explicó que hay un diálogo con la industria para que voluntariamente se devuelvan concesiones.

“Es un número menor de este volumen total, pero también ha habido disposición por parte de la industria para este tipo de cosas”, agregó.

En Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco es donde más reducción de concesiones se recuperaron.

En Sonora se recuperaron 16% de las concesiones; en Durango 15%; en Coahuila 14%; en Jalisco y Zacatecas 8%, respectivamente, y en Chihuahua 4%.

La superficie que fue recuperada equivale a la extensión de Morelos y Tlaxcala.