presidencia

Gobierno recupera 1,200 concesiones mineras por falta de pago o inactivas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que algunas de las concesiones fueron retiradas por falta de pagos de derechos o por inoperación.
jue 12 febrero 2026 09:22 AM
concesiones-mineras.jpeg
En Sonora y Durango son los estados en los que más concesiones se han recuperado. (Foto: Presidencia de México.)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que fueron recuperadas 1,200 concesiones mineras porque no habían pagado derechos o estaban inactivas.

“Uno de los objetivos prioritarios ha sido recuperar concesiones que no tienen exploración o que no han pagado los derechos o que tienen fines solamente especulativos. Y al día de hoy lo que se ha recuperado equivale más o menos a 889,000 hectáreas concesionadas en 1,200 concesiones”, detalló.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Fernando Aboitiz, expuso que dentro del terreno recuperado hay 250,000 hectáreas ubicadas en áreas naturales protegidas, las cuales formaban parte de 713 concesiones.

“Las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos. La ley marca que deben, si hay un retraso de dos años en el pago de derechos, es objeto de cancelación”, destacó.

Otra de las razones, destacó, es cuando no presentan informes de que están operando.

“Y en las omisiones de informes estadísticos y de obras, ¿qué significa esto? Son los trabajos que deberían de hacer, ya sean los concesionarios o las empresas, para demostrar que están haciendo trabajos de exploración. Si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están ociosos y que solo sirven para la especulación”, dijo.

Asimismo, explicó que hay un diálogo con la industria para que voluntariamente se devuelvan concesiones.

“Es un número menor de este volumen total, pero también ha habido disposición por parte de la industria para este tipo de cosas”, agregó.

Sheinbaum-concesiones-mineras.jpeg
presidencia

Gobierno pedirá a empresas mineras regresar 200 concesiones

En Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco es donde más reducción de concesiones se recuperaron.

En Sonora se recuperaron 16% de las concesiones; en Durango 15%; en Coahuila 14%; en Jalisco y Zacatecas 8%, respectivamente, y en Chihuahua 4%.

La superficie que fue recuperada equivale a la extensión de Morelos y Tlaxcala.

El funcionario explicó que alrededor de 90% de las concesiones que se recuperaron pertenecían a particulares que adquirieron una concesión cercana a una mina esperando a que ésta creciera y pudieran vendérsela.

"Hay dos grandes universos de concesiones: una son las que tienen las empresas mineras y otras son personas particulares que cuando normalmente se pone una mina en un lugar, toman una concesión o tenían una concesión al lado esperando que algún día la mina creciera para vendérselas.

Entonces muchas de estas concesiones en principio son de este tipo, de personas que estaban especulando y, en el caso de grandes empresas mineras, que han estado en disposición de llegar a un acuerdo con el gobierno para reducir el número de sus concesiones. Podría decirle que está el caso de Peñoles", indicó.

industria-minera
México

Prohibir concesiones mineras en zonas con poca agua, propone Ejecutivo federal

La mayoría de las concesiones recuperadas fueron entregadas en el gobierno de Felipe Calderón.

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Minería

