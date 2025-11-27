Del descontento a las movilizaciones: los frentes abiertos del gobierno de Sheinbaum

Para Marco Iván Vargas, analista político y excatedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, si bien el descontento no es generalizado, ha tomado fuerza con varios frentes abiertos y comienza a ser "un riesgo para el gobierno".

"Todos estos conflictos van erosionando la credibilidad de orden y la estabilidad que nos ofrecen todas las mañanas de que ‘la casa está en orden’, pero volteas a las calles, a las carreteras, a la economía y la casa no está en orden. Tarde o temprano, esa narrativa se va a caer”, advierte.

Sheinbaum llegó a la Presidencia de la República como la candidata más votada de la historia de México con 33 millones 226,602 sufragios que representaron el 59.35% de los votos y arrancó su administración con una aprobación de 67%, pero poco a poco fue incrementando el apoyo a su gestión hasta llegar a 85% en febrero de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó con altas expectativas a la Presidencia de la República. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro.)

En ese periodo se fueron sumando situaciones complicadas para el Gobierno de Sheinbaum como el hallazgo del centro de adiestramiento en el Rancho Teuchitlán, la polémica por la acusación contra Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno del senador Adán Augusto López Hernández, quien fue vinculado con la organización criminal “La Barredora”, así como críticas por viajes al extranjero en los que incurrieron morenistas.

Sin embargo, a partir de que cumplió un año, analistas observan el inicio de una crisis que detonó la emergencia por las inundaciones ocurridas por la "perturbación tropical 90-E" y dejaron afectaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

“Considero que es una crisis lo que estamos observando porque se suman ya muchas inconformidades. Empieza con las inundaciones, con encuentros difíciles, pero después viene lo del asesinato de Carlos Manzo, luego con la (llamada) marcha de la Generación Z”, plantea Azucena Rojas, profesora de Tecnológico de Monterrey.

Las lluvias causaron la muerte de más de 80 personas. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro.)

El pasado 15 y 20 de noviembre algunos jóvenes de la "Generación Z" llamaron a manifestarse en las calles de la Ciudad de México y otros estados por la inseguridad en el país. Sin embargo, a la convocatoria se unieron adultos con otros reclamos y otros movimientos como el del Sombrero, vinculado al expresidente municipal de Uruapan Carlos Manzo, para exigir seguridad en un país.

También por temas de seguridad esta semana se movilizaron transportistas, quienes bloquearon carreteras en el país para denunciar la falta de seguridad en las autopistas y extorsiones en ellas de parte tanto de miembros de la delincuencia organizada, como de policías estatales y municipales.

De acuerdo con transportitas, a pesar de que hay descenso de 39% en el robo de autotransporte entre 2018 y 2024, éste se ha vuelto más violento.

Al movimiento de transportistas se sumaron agricultores, quienes están en contra de la reforma a la Ley de Aguas presidencial que se discutirá en la Cámara de Diputados, luego de que afirman que de aprobarse, ya no será posible la trasmisión de los títulos de concesión para el uso de agua entre particulares como se hace ahora.

La propuesta busca que una vez que finalice el periodo de permiso, los concesionarios deberán ser devueltos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que sean reasignados nuevamente, lo que los campesinos señala que con esto, se les condena a que sus terrenos valgan menos.

Ante ambos reclamos, la presidenta afirma que hay diálogo del gobierno, pero considera que detrás de las manifestaciones hay interés por defender privilegios.

Otro de los frentes abiertos lo encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En su demanda de que se abrogue la Ley del ISSSTE y la reforma educativa, los maestros han advertido que seguirán a la mandataria en sus actividades públicas y de ser necesario plantearon “boicotear” el Mundial de Futbol 2026.

“¡Si no hay solución, no habrá Mundial!” y “¡Si no hay solución, no rodará tu balón!”, advirtieron el pasado 13 de noviembre.

El fin de semana pasado los maestros de la Coordinadora protestaron en varios eventos de la presidenta en Oaxaca y durante una traslado, interceptaron la camioneta que la transportaba y lograron que les firmara compromisos con demandas locales.