Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum pide a Noroña respetar a Grecia Quiroz: "Tiene que haber sensibilidad"

La presidenta Claudia Sheinbaum pidio al legislador ser solidario con la alcaldesa de Uruapan, quien vive momentos difíciles tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo.
mié 26 noviembre 2025 11:22 AM
sheinbaum-grecia-quiroz.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum pidio ser solidarios con la alcaldesa de Uruapan, Michoacán. (Fotos: Presidencia de México/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al senador Gerardo Fernández Noroña ser respetuoso con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, luego de que el morenista la llamó "ambiciosa" y acusó que representa "posiciones fascistas".

“Yo creo primero que, en estos casos, hay que respetar primero. O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil. Acaba de perder a su esposo. O creo que en esa parte tiene que haber sensibilidad para empezar”, dijo en su conferencia matutina.

Publicidad

Este martes, el senador acusó de ambiciosa a la viuda del alcalde de Uruapan al asegurar que buscará contender por la gubernatura de Michoacán.

“Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán”, dijo el legislador.

Además, en sus redes sociales, el legislador afirmó que la alcaldesa puede ser apoyada por partidos de derecha en su intención de llegar a la gubernatura.

“Es una declaración política donde la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, a candidata. De ahí a que gane es una larga distancia. Es evidente que ya está en esa línea y que la derecha la va a apoyar con todo porque requieren figuras fascistas con respaldo popular”, dijo en un videomensaje.

Te recomendamos:

noroña
Congreso

Noroña critica a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo; oposición lo condena

Esta mañana la presidenta consideró que, si hay asuntos políticos con Quiroz, ya habrá momento para debatirlos, sin embargo, pidió ser solidarios con ella.

“Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema. Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, Hay que ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo”, destacó.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Michoacán

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad