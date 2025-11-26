Sheinbaum pide a Noroña respetar a Grecia Quiroz: "Tiene que haber sensibilidad"

Este martes, el senador acusó de ambiciosa a la viuda del alcalde de Uruapan al asegurar que buscará contender por la gubernatura de Michoacán.

“Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán”, dijo el legislador.

Además, en sus redes sociales, el legislador afirmó que la alcaldesa puede ser apoyada por partidos de derecha en su intención de llegar a la gubernatura.

“Es una declaración política donde la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, a candidata. De ahí a que gane es una larga distancia. Es evidente que ya está en esa línea y que la derecha la va a apoyar con todo porque requieren figuras fascistas con respaldo popular”, dijo en un videomensaje.

Esta mañana la presidenta consideró que, si hay asuntos políticos con Quiroz, ya habrá momento para debatirlos, sin embargo, pidió ser solidarios con ella.

“Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema. Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, Hay que ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo”, destacó.